"Никому не интересна ваша повестка": разработчики экшена про сказочных героинь Swords & Slippers ответили на критику

Инди-студия, работающая над ролевой игрой Swords & Slippers, оказалась в центре скандала из-за "слишком женственных" дизайнов персонажей. Премьерный ролик, посвященный героине Рапунцель, набрал более 22 миллионов просмотров в соцсети X, но спровоцировал волну агрессивных комментариев.

Пользователи, которых визуальный стиль игры явно задел за живое, начали публиковать оскорбительные посты в адрес разработчиков. В ответ на поток негатива команда разработчиков выпустила жесткое заявление, которое быстро разлетелось по сети:

Вы - не та аудитория, для которой мы создаем игру. Никому здесь не интересна ваша повестка.

Представители студии подчеркнули, что не намерены подстраиваться под агрессивную часть сообщества и продолжат работать над своим проектом в заданном эстетическом ключе.

Несмотря на хейт, ролик продолжает набирать популярность: многие зрители хвалят авторов за смелость и нестандартный подход к дизайну персонажей в жанре фэнтези. Ситуация вызвала бурную дискуссию о границах творческой свободы и о том, насколько сильно разработчики должны прислушиваться к критике аудитории на ранних этапах производства.