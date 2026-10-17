Новый трейлер Swords & Slippers демонстрирует командную работу и переключение между героинями

Польская студия Mass Creation выпустила свежий геймплейный трейлер экшен-рогалика Swords & Slippers. В ролике ярко показана одна из ключевых механик - командная работа сказочных героинь и мгновенное переключение между ними прямо в бою.

Трейлер открывается динамичными сценами, где Красная Шапочка и Белоснежка действуют в паре. Одна "разогревает" противников, вторая добивает. Героини сменяют друг друга прямо в середине комбо, не давая цепочке атак оборваться. Все это сопровождается эффектными ударами, уклонениями и зрелищными добиваниями.

Игра представляет собой экшен-рогалик в сеттинге искаженной сказки. Принцессы больше не ждут спасения - они сами взялись за оружие, чтобы отомстить злым мачехам, укравшим их "жили долго и счастливо". Боевая система строится на глубоких ветвящихся комбо, шкале стиля и переключении между героинями прямо в бою. Каждый забег начинается на рассвете: героини собирают элементальные силы и усиливаются, пока враги к полуночи не становятся максимально опасными. Swords & Slippers уже доступна для добавления в желаемое в Steam. Разработчики продолжают активно делиться геймплеем и обещают еще больше контента.