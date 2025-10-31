Полураздетая Красная Шапочка стала волком в новом трейлере экшена Swords & Slippers

Студия Mass Creation выпустила свежий тизер-трейлер своего предстоящего экшена Swords & Slippers, демонстрируя «сексуальный сказочный экшен». В ролике показано эпическое противостояние Красной Шапочки и Охотника, но с неожиданным поворотом: Красная Шапочка сама оказывается волком, переворачивая привычные сказочные образы.

Трейлер обещает дерзкий и откровенный взгляд на классические персонажи, сочетая фантазию, юмор и боевые сцены. Пока что у игры нет точной даты релиза, а подробности разработки почти не раскрываются.

Больше информации и закулисных материалов студия обещает публиковать на Patreon, где поклонники смогут глубже погрузиться в процесс создания Swords & Slippers и увидеть, как рождается этот необычный сказочный мир.