Полураздетая Красная Шапочка стала волком в новом трейлере экшена Swords & Slippers

Студия Mass Creation выпустила свежий тизер-трейлер своего предстоящего экшена Swords & Slippers, демонстрируя «сексуальный сказочный экшен». В ролике показано эпическое противостояние Красной Шапочки и Охотника, но с неожиданным поворотом: Красная Шапочка сама оказывается волком, переворачивая привычные сказочные образы.
Трейлер обещает дерзкий и откровенный взгляд на классические персонажи, сочетая фантазию, юмор и боевые сцены. Пока что у игры нет точной даты релиза, а подробности разработки почти не раскрываются.
Больше информации и закулисных материалов студия обещает публиковать на Patreon, где поклонники смогут глубже погрузиться в процесс создания Swords & Slippers и увидеть, как рождается этот необычный сказочный мир.
берём. просто не думая не глядя ваще пофиг на графон это всё равно будет весело эпично и играбельно
Конечно нравится , всяко лучше Белоснежки от дисней )
Давно подобные игры не выходили.
Подобные это какие?! Мемные, скам от ноунеймов, сделанные на коленке, с полуголыми девицами и прочие по цене в 5-10$ выходят регулярно, некоторые выстреливают наподобие "Русов против Ящеров", о большинстве других никто не догадывается.
Здесь заявка более чем удачная, правда, из сказочного только размеры сисек героинь. Зато с геймплеем можно вообще не заморачиваться, сделать симулятор ходьбы с физикой частей тела, и купят за милую душу. Зря что ли на Патреон выходят, основные платежеспособные онанисты там сидят.
иди отсюда мальчик не мешай
неожиданно... это настолько избито
одна из самых классных шапка была из Darkstalkers
Выглядит классно, ожидаем и наблюдаем.
наконец то свет в конце повес точного мракобесия засиял
Ох экраны то у многих будут забрызганы, Петрович
Напоминает мне игры богомолов)))