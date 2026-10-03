Разработчики Swords & Slippers показали новый тизер с Белоснежкой в одном из альтернативных нарядов

Официальный аккаунт польской студии Mass Creation опубликовал новый 35-секундный геймплейный тизер, демонстрирующий один из альтернативных нарядов главной героини Белоснежки. В комментариях разработчики подтвердили, что игроки смогут открывать новые скины но без детальной настройки внешности (прически и так далее), так как это все-таки "слэшер, а не салон красоты".

Разработчики также подтвердили, что игра будет в стиле рогалика:

Это роуглайк-игра - вы перемещаетесь по разным аренам, сражаетесь с врагами и боссами, а затем возвращаетесь в хаб и проводите время с девушками.

В Swords & Slippers игроки управляют отрядом сказочных героинь, которые вместо ожидания принца сами берут оружие и восстают против злых мачех. Белоснежка сражается с помощью кирки гномов, Красная Шапочка использует "волчий" стиль, а волосы Рапунцель имеют собственный характер. Игра сочетает динамичные комбо, переключение между героинями в бою, роуглайк-прогрессию и элементы взаимодействия с персонажами. Дата выхода Swords & Slippers пока не объявлена.