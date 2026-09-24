Разработчики Swords & Slippers продемонстрировали битву с боссом "Охотником" и подтвердили, что в игре не будет гачи

Разработчики экшен-рогалика Swords & Slippers выпустили новый геймплейный ролик длительностью полторы минуты, посвященный битве с одним из боссов в игре - Охотником. Разработчики попеременно управляют двумя героинями (Красной Шапочкой и Белоснежкой), демонстрируя тактический геймплей: не только агрессивные комбо, но и работу с дистанцией, уклонениями и контролем пространства.

Разработчики также ответили на вопрос о платформах: игра выйдет на PC и консолях, без какого-либо гринда или гачи. Другими словами, это сингловый экшен, не сосредоточенный на продаже костюмов для героинь.

Swords & Slippers представляет собой стильный экшен с элементами рогалика в искаженной сказочной вселенной. Принцессы (Белоснежка с киркой гномов, Красная Шапочка, ставшая волчицей, и Рапунцель с живыми волосами) больше не ждут спасения - они сами берут оружие, чтобы отомстить злым мачехам, укравшим их "долго и счастливо". Игроки смогут управлять отрядом героинь и переключаться между ними прямо во время комбо. Проект уже набрал более 300 тысяч вишлистов в Steam. Дата выхода пока не объявлена.