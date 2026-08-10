Сказочный экшен с развратными принцессами Swords & Slippers набрал 100 тысяч вишлистов в Steam менее чем за 100 часов

Разработчики сказочного экшена Swords & Slippers похвастались в соцсетях впечатляющим достижением - после появления страницы игры в Steam, она собрала 100000 добавлений в список желаемого менее чем за 100 часов. В официальном аккаунте студии разработчики поблагодарили игроков за теплый прием:

100 тысяч вишлистов меньше чем за 100 часов! Мы просто в шоке от такой поддержки Swords & Slippers. Спасибо вам! Еще не добавили в вишлист? Давайте продолжим в том же духе!

В Swords & Slippers игроку предстоит возглавить отряд переосмысленных сказочных принцесс. У каждой - уникальный стиль боя: Белоснежка крушит врагов гномьей киркой, Красная Шапочка сама превращается в грозного волка, а волосы Рапунцель живут своей жизнью и кусаются. Боевая система сочетает разветвленные цепочки комбо с возможностью переключаться между героинями прямо в процессе атаки, не сбивая серию.

Игрок выступает в роли Прекрасного принца: между вылазками героини возвращаются в замок, где можно завоевать их доверие, раскрыть тайны и даже завести романы. Однако разработчики предупреждают: проклятое обаяние принца может превратить привязанность в опасную одержимость.

Дата выхода Swords & Slippers пока не объявлена, но все желающие уже могут добавить проект в список желаемого в Steam.