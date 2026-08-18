Swords & Slippers набрала 200 тысяч вишлистов за 5 дней - в благодарность студия выпустила видео с горячих источников

Разработчики польской студии Mass Creation сообщили, что их предстоящий сказочный экшен Swords & Slippers за пять дней удвоил количество вишлистов - со 100 тысяч до 200 тысяч. Ранее игра уже поразила скоростью: 100 тысяч вишлистов она набрала меньше чем за 100 часов после запуска страницы в Steam (в начале августа 2026 года). Теперь же поддержка игроков оказалась еще сильнее. В честь этого достижения команда выпустила короткое видео, в котором героини игры - переосмысленные сказочные принцессы - отдыхают в горячих источниках. В посте разработчики написали:

100000 → 200000 добавлений в список желаемого! Всего за 5 дней!

Девушки заслужили перерыв. А вы нет. Продолжайте распространять новости об игре.

Swords & Slippers - это экшен-рогалик в темно-сказочной вселенной. Вместо классических историй о спасении принцессы сами берут в руки оружие и мстят злым мачехам, укравшим их "жили долго и счастливо". Среди играбельных героинь - Белоснежка с киркой гномов, Красная Шапочка и Рапунцель с живой косой. Игра сочетает стильные комбо, смену персонажей в бою, элементы рогалика и легкий фансервис.