Swords & Slippers набрала 300 тысяч вишлистов - разработчики сообщили, что хотят "вернуть магию игр старой школы"

Польская студия Mass Creation объявила о важной вехе для своего будущего экшена. Игра Swords & Slippers всего за три недели собрала 300 тысяч добавлений в список желаемого в Steam. Ранее игра преодолела отметку в 100 тысяч вишлистов меньше чем за 100 часов, а затем удвоила этот результат всего за пять дней.

Разработчики поблагодарили всех за поддержку и подчеркнули, что выросли на подобных играх и просто хотят вернуть "магию игр старой школы". Студия говорит о желании воскресить дух тех времен, когда "играть было самым важным", каждый удар ощущался заслуженным, а развлечение не требовало оправданий.

Swords & Slippers - это экшен-рогалик в мрачной сказочной вселенной. Вместо классических историй о спасении принцессы сами берут в руки оружие и мстят злым мачехам, укравшим их "жили долго и счастливо".