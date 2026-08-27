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Swords & Slippers 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Карточная, От третьего лица
7.2 91 оценка

Swords & Slippers набрала 300 тысяч вишлистов - разработчики сообщили, что хотят "вернуть магию игр старой школы"

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Польская студия Mass Creation объявила о важной вехе для своего будущего экшена. Игра Swords & Slippers всего за три недели собрала 300 тысяч добавлений в список желаемого в Steam. Ранее игра преодолела отметку в 100 тысяч вишлистов меньше чем за 100 часов, а затем удвоила этот результат всего за пять дней.

Разработчики поблагодарили всех за поддержку и подчеркнули, что выросли на подобных играх и просто хотят вернуть "магию игр старой школы". Студия говорит о желании воскресить дух тех времен, когда "играть было самым важным", каждый удар ощущался заслуженным, а развлечение не требовало оправданий.

Swords & Slippers - это экшен-рогалик в мрачной сказочной вселенной. Вместо классических историй о спасении принцессы сами берут в руки оружие и мстят злым мачехам, укравшим их "жили долго и счастливо".

ПК 3 Трейлеры 5
39
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Oden85

Игроки тоже хотят возвращения сисек.

19
Jarvis666

Балаболят эти разрабы, на данном этапе игры нет вообще. Какую там магию они собрались возвращать. Им хотя бы простенький слешер запилить ))

11
Кей Овальд

Котька огонь, но сама игра очевидный проходняк, ещё и карточная, фу.

3
Valend

Но ведь Красная Шапочка не принцесса, да и мачехи у неё не было. Что-то мы, возможно, о ней не знали всё это время х)

6363

Ну визуал хорош, интересно на геймплей посмотреть.

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