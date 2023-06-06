Скоростная аркада Swordship получила новый хвалебный трейлер и крупное обновление ©

Thunderful и Digital Kingdom сообщили, что неумолимая постапокалиптическая аркада Swordship получила новый хвалебный трейлер с новостями о огромном обновлении на ПК и Switch.

Представляя целую кучу новых и захватывающих улучшений для ПК и Switch, Swordship теперь включает в себя новый режим, новую систему прогресса, новые обновления и обширную серию исправлений.

Мечник — это адаптация к постоянно меняющимся возникающим ситуациям. В организованном режиме эти ситуации останутся неизменными на всю неделю: заезд будет одинаковым для всех игроков в мире. Все враги, улучшения, уровни, погода, препятствия, шаблоны боссов сохраняют свое положение и тайминги. Этот новый режим дает опытным игрокам возможность побить новые эпические рекорды в новой отдельной таблице лидеров.

Для новых игроков система прогресса была полностью переработана, чтобы сделать прогресс более увлекательным. Новый трекер прогресса теперь будет отображать все интересные вещи, которые еще предстоит разблокировать. Классические разблокировки на основе очков теперь поддерживаются новыми постоянными целями. Это подтолкнет вас к тому, чтобы обмануть своих врагов новыми творческими способами и открыть для себя все удивительные движения, которые вы можете делать с помощью своего корабля-мечника.

Действие Swordship происходит в неумолимом постапокалиптическом мире, где последствия глобального потепления вынудили подавляющее большинство человечества укрыться в трех гигантских подводных городах. Мегаполисы каждый день обмениваются миллионами контейнеров с товарами, в то время как те, кто находится снаружи, собирают все, что могут, чтобы выжить. Вы играете за одного из небольшого числа жителей, готовых украсть эти драгоценные контейнеры, чтобы доставить жизненно важные припасы тем, кто был изгнан наружу.