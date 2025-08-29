Рогалик Sworn покинет ранний доступ в конце сентября и выйдет на консолях

Студия Windwalk Games объявила дату полноценного релиза рогалика Sworn — 25 сентября. Игра, появившаяся в раннем доступе ещё 6 февраля, теперь станет доступна не только на PC, но и на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Более того, в 2026 году владельцы PS5 и Switch смогут приобрести и физические издания. Выход сопровождён свежим трейлером, демонстрирующим обновлённый контент.

В Sworn игроки собираются в команды до четырёх человек и сражаются с рыцарями Круглого стола, чтобы в итоге бросить вызов самому королю Артуру. Разработчики делают акцент на разнообразии боевых арен и системе благословений — в игре их более 200, и каждая способна кардинально изменить тактику прохождения.

Стильная графика, вдохновлённая комиксами, и специально написанная музыка создают яркую атмосферу, усиливая эффект погружения в этот мрачный, но увлекательный мир.