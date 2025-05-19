Microids показали трейлер и геймплей ремастера Syberia

Вчера компания Microids официально анонсировала ремастер культового приключенческого квеста 2002 года Syberia.

Вместе с тем, разработчики представили первый трейлер и свыше 25 минут геймплея ремастера. Помимо обновленной графики, в ремастере разработчики переосмыслили головоломки и улучшили ряд аспектов игрового процесса, обновив пользовательский интерфейс, а так же добавив 3D-навигацию и более плавное управление персонажем.

Релиз Syberia состоится в 4 квартале 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.