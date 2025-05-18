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Syberia 09.01.2002
Адвенчура, Квест
9 735 оценок

Оригинальная Syberia получит ремастер

monk70 monk70

Издатель Microids и разработчики Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris анонсировали Syberia Remastered, обновлённую версию классической приключенческой игры Бенуа Сокаля для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Она выйдет в четвертом квартале 2025 года.

Спустя более 20 лет после своего первоначального выпуска Syberia возрождается в полностью модернизированной версии. Откройте для себя заново ее знаковые локации и незабываемых персонажей с помощью потрясающей визуальной переработки, переработанного игрового процесса и того же захватывающего повествования, которое сделало ее классикой.

Основные особенности

  • Верная и потрясающая переработка — познакомьтесь с полностью переработанными знаковыми персонажами Syberia и исследуйте самые знаковые локации игры, воплощенные в прекрасно улучшенном 3D. Каждая среда была тщательно переделана с художественным руководством, которое остается верным уникальному стилю Бенуа Сокаля, предлагая еще более глубокое погружение в его уникальную визуальную вселенную.
  • Переосмысленные механические головоломки — насладитесь новым взглядом на сложные головоломки игры, переработанные для обеспечения более плавного и интуитивного опыта, сохраняя при этом их важную роль в раскрытии секретов гения Форальберга.
  • Модернизированный игровой процесс — заново откройте для себя путешествие Кейт Уокер с обновленным пользовательским интерфейсом, улучшенной 3D-навигацией и более плавным управлением, адаптированным к современным стандартам, и все это без ущерба для созерцательной и повествовательной души игры.
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27
16
Syberia
09.01.2002
Комментарии: 16
Ваш комментарий
VovanVV1982

годно. рад что возрождают да и на современных пк немного проблемно старая работает

7
bysaturn

Старую недавно обновили.

Ricco95 bysaturn

Вшить dgvoodoo и ручками можно, без обновления, именно это они и сделали на уровне обновы. А вот ремастер-это реальная тема

Light of Tfuth Ricco95

Реиейки это реальная тема, а не ремастеры

1
Ricco95 Light of Tfuth

Так-то на то и выйдет скорее всего на движок the world before перенесут, локацию обновят и в путь. Зачем ремейкать то?

Пользователь ВКонтакте

// Виталий Каблоцкий

2
Deowar

Угу, "Ремастер". Сделают новый режим для тех кто не может решить головоломки, чтобы можно было всё пропускать. Не трогайте классику квестов!

2
Costollom
Угу, "Ремастер". Сделают новый режим для тех кто не может решить головоломки, чтобы можно было всё пропускать. Не трогайте классику квестов!

Не для вас же. Вам жалко, что кто-то пропустит головоломку?)

2
PanKotovsky

Никогда не были интересны квесты...

Но во 2 Сайберию я завис надолго, помнится.

Прям очень хорошо было, вот так надо делать, не так не надо.

1
Пользователь ВКонтакте

Не нужен ей ремастер, только баги исправить. // Сергей Зорин

1
Night Driving Avenger

Хз, пару лет назад ГОГ-версию переигрывал, ничего такого не встречал

Costollom

Конечно не нужен. Там современная графика, как в каком-нибудь Киберпанке.)

1
Night Driving Avenger

Годно, с удовольствием переиграю. Цена, судя по недавнему ремастеру Amerzone, будет 1500-2000 тыс рублей. Вторую часть наверняка тоже обновят, а вот если решат еще и за трешку взяться, то там полный ремейк нужен будет. Still Life надеюсь тоже получит ремастер.

1
Пользователь ВКонтакте

двигло 5 анрил? // Андрей Павлов

1
Кей Овальд

А было бы неплохо, может после ремастера и до третьей доберусь.

Рикочико

ГГ как-то на себя теперь не очень похожа.