Оригинальная Syberia получит ремастер

Издатель Microids и разработчики Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris анонсировали Syberia Remastered, обновлённую версию классической приключенческой игры Бенуа Сокаля для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Она выйдет в четвертом квартале 2025 года.
Спустя более 20 лет после своего первоначального выпуска Syberia возрождается в полностью модернизированной версии. Откройте для себя заново ее знаковые локации и незабываемых персонажей с помощью потрясающей визуальной переработки, переработанного игрового процесса и того же захватывающего повествования, которое сделало ее классикой.
Основные особенности
- Верная и потрясающая переработка — познакомьтесь с полностью переработанными знаковыми персонажами Syberia и исследуйте самые знаковые локации игры, воплощенные в прекрасно улучшенном 3D. Каждая среда была тщательно переделана с художественным руководством, которое остается верным уникальному стилю Бенуа Сокаля, предлагая еще более глубокое погружение в его уникальную визуальную вселенную.
- Переосмысленные механические головоломки — насладитесь новым взглядом на сложные головоломки игры, переработанные для обеспечения более плавного и интуитивного опыта, сохраняя при этом их важную роль в раскрытии секретов гения Форальберга.
- Модернизированный игровой процесс — заново откройте для себя путешествие Кейт Уокер с обновленным пользовательским интерфейсом, улучшенной 3D-навигацией и более плавным управлением, адаптированным к современным стандартам, и все это без ущерба для созерцательной и повествовательной души игры.
годно. рад что возрождают да и на современных пк немного проблемно старая работает
Старую недавно обновили.
Вшить dgvoodoo и ручками можно, без обновления, именно это они и сделали на уровне обновы. А вот ремастер-это реальная тема
Реиейки это реальная тема, а не ремастеры
Так-то на то и выйдет скорее всего на движок the world before перенесут, локацию обновят и в путь. Зачем ремейкать то?
// Виталий Каблоцкий
Угу, "Ремастер". Сделают новый режим для тех кто не может решить головоломки, чтобы можно было всё пропускать. Не трогайте классику квестов!
Не для вас же. Вам жалко, что кто-то пропустит головоломку?)
Никогда не были интересны квесты...
Но во 2 Сайберию я завис надолго, помнится.
Прям очень хорошо было, вот так надо делать, не так не надо.
Не нужен ей ремастер, только баги исправить. // Сергей Зорин
Хз, пару лет назад ГОГ-версию переигрывал, ничего такого не встречал
Конечно не нужен. Там современная графика, как в каком-нибудь Киберпанке.)
Годно, с удовольствием переиграю. Цена, судя по недавнему ремастеру Amerzone, будет 1500-2000 тыс рублей. Вторую часть наверняка тоже обновят, а вот если решат еще и за трешку взяться, то там полный ремейк нужен будет. Still Life надеюсь тоже получит ремастер.
двигло 5 анрил? // Андрей Павлов
А было бы неплохо, может после ремастера и до третьей доберусь.
ГГ как-то на себя теперь не очень похожа.