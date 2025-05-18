Оригинальная Syberia получит ремастер

Издатель Microids и разработчики Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris анонсировали Syberia Remastered, обновлённую версию классической приключенческой игры Бенуа Сокаля для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Она выйдет в четвертом квартале 2025 года.

Спустя более 20 лет после своего первоначального выпуска Syberia возрождается в полностью модернизированной версии. Откройте для себя заново ее знаковые локации и незабываемых персонажей с помощью потрясающей визуальной переработки, переработанного игрового процесса и того же захватывающего повествования, которое сделало ее классикой.

Основные особенности