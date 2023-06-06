По мотивам серии Syberia снимут анимационный сериал ©

Microids и студия What The Prod объявили о том, что увлекательный мир Syberia, созданный Бенуа Сокалем, будет адаптирован в анимационный сериал.

Вселенная Syberia стала культовой с момента выхода первой приключенческой игры более двух десятилетий назад и захватила сердца геймеров благодаря своей богатой истории, культовым персонажам и уникальной атмосфере. Теперь у фанатов появится возможность еще глубже погрузиться в эту увлекательную вселенную благодаря анимационному сериалу. Встречайте Кейт Уокер, Оскара, Юколов и многих других персонажей в захватывающих приключениях на перекрестке реального и фантастического миров, созданных Бенуа Сокалем.

Эллиот Грассиано, основатель и главный операционный директор Microids, выражает свой энтузиазм по поводу этого многообещающего сотрудничества: "Нам очень приятно видеть, как Syberia оживает в виде мультсериала. Мы рады сотрудничать с What the Prod, чтобы предложить фанатам исключительный визуальный опыт, передающий суть этой культовой лицензии. Этот сериал станет еще одной возможностью для геймеров и новых зрителей открыть или заново открыть для себя увлекательный мир Syberia".

Информации о сюжете, актёрах и дате выхода пока нет.