По мотивам серии Syberia снимут анимационный сериал

Microids и студия What The Prod объявили о том, что увлекательный мир Syberia, созданный Бенуа Сокалем, будет адаптирован в анимационный сериал.
Вселенная Syberia стала культовой с момента выхода первой приключенческой игры более двух десятилетий назад и захватила сердца геймеров благодаря своей богатой истории, культовым персонажам и уникальной атмосфере. Теперь у фанатов появится возможность еще глубже погрузиться в эту увлекательную вселенную благодаря анимационному сериалу. Встречайте Кейт Уокер, Оскара, Юколов и многих других персонажей в захватывающих приключениях на перекрестке реального и фантастического миров, созданных Бенуа Сокалем.
Эллиот Грассиано, основатель и главный операционный директор Microids, выражает свой энтузиазм по поводу этого многообещающего сотрудничества: "Нам очень приятно видеть, как Syberia оживает в виде мультсериала. Мы рады сотрудничать с What the Prod, чтобы предложить фанатам исключительный визуальный опыт, передающий суть этой культовой лицензии. Этот сериал станет еще одной возможностью для геймеров и новых зрителей открыть или заново открыть для себя увлекательный мир Syberia".
Информации о сюжете, актёрах и дате выхода пока нет.
хоть я и не такой фанат, 2 не играл, а проходил 4 часть, но приятно слышать)
1 и 2 шедевры
Чёт странно не играть во вторую часть, учитывая по факту что это одна цельная игра.
Её тупо разделили пополам, потому что им показалось, что будет уж слишком длинная игра. А так это единый бесшовный сюжет.
Кстати, тут (первая часть) про сильную и независимую женщину, которая бросает прошлую жизнь ради приключений.
На самом деле она вначале своего путешествия не такая уж сильная и независимая. Она меняется по ходу своего действия.
Правильно, об этом и история.