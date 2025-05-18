Ремастер Syberia получит официальную русскую озвучку

Сегодня состоялся анонс ремастера культового приключенческого квеста 2002 года Syberia от компании Microids.

На странице игры в Steam указано, что в ремастере отсутствует поддержка русского языка, что уже успело огорчить русскоязычных поклонников игры. Однако разработчики внесли дополнительное уточнение на своём официальном сайте, где подтвердили, что ремастер получит локализацию на русский язык - в том числе русскую озвучку.

Ремастер Syberia выйдет в четвёртом квартале текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.