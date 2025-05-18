Ремастер Syberia получит официальную русскую озвучку

Сегодня состоялся анонс ремастера культового приключенческого квеста 2002 года Syberia от компании Microids.
На странице игры в Steam указано, что в ремастере отсутствует поддержка русского языка, что уже успело огорчить русскоязычных поклонников игры. Однако разработчики внесли дополнительное уточнение на своём официальном сайте, где подтвердили, что ремастер получит локализацию на русский язык - в том числе русскую озвучку.
Ремастер Syberia выйдет в четвёртом квартале текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
То чувство когда играла в обе части) в 3-ю и 4-ю увы нет // Алёна Хрватска
3ая хрень, 4ая шедевр, но чтобы понять сюжет 4ой, надо перетерпеть 3ую // Никита Амадеус
МикроИДС // Александр Ковалёв
В принципе там мало разговоров и как по мне, оригинальный голос и русские субтитры самое оно.
Для многих оригинальный голос именно русский.