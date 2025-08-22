Syberia Remastered обещает вернуть магию классики: релиз в ноябре на консолях, ПК и Quest 3

Издатель Microids и студии Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris объявили дату выхода Syberia Remastered. Обновлённая версия культовой приключенческой игры появится 6 ноября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а с 13 ноября станет доступна для Meta Quest 3. Для Европы и Северной Америки готовят стандартные физические издания, а в Великобритании выйдет и коллекционный вариант с артбуком The Mediabook.

Более чем через двадцать лет после премьеры игроки снова смогут пройти путь Кейт Уокер — нью-йоркского адвоката, чья поездка в альпийскую деревушку Валадилен оборачивается невероятным путешествием по Восточной Европе. Вместе с механическим спутником Оскаром она отправится по следам Ганса Воральберга, изобретателя, стремящегося отыскать последних мамонтов на мифическом острове Сиберия.

Syberia Remastered не просто графический апгрейд. Разработчики полностью перестроили знаменитые локации в 3D, сохранив при этом художественное видение Бенуа Сокала. Обновлены механические головоломки, интерфейс и навигация, сделав управление удобнее и современнее. При этом суть игры остаётся прежней: созерцательное исследование мира, переплетённого из clockpunk-механизмов, тайн и меланхоличной поэзии.

Оригинальная Syberia (2002) стала эталоном жанра за счёт своей атмосферы и трогательного сюжета. Теперь у игроков есть шанс заново открыть эту классику или познакомиться с ней впервые — уже в формате, отвечающем сегодняшним стандартам.