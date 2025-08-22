Syberia Remastered обещает вернуть магию классики: релиз в ноябре на консолях, ПК и Quest 3

Издатель Microids и студии Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris объявили дату выхода Syberia Remastered. Обновлённая версия культовой приключенческой игры появится 6 ноября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а с 13 ноября станет доступна для Meta Quest 3. Для Европы и Северной Америки готовят стандартные физические издания, а в Великобритании выйдет и коллекционный вариант с артбуком The Mediabook.
Более чем через двадцать лет после премьеры игроки снова смогут пройти путь Кейт Уокер — нью-йоркского адвоката, чья поездка в альпийскую деревушку Валадилен оборачивается невероятным путешествием по Восточной Европе. Вместе с механическим спутником Оскаром она отправится по следам Ганса Воральберга, изобретателя, стремящегося отыскать последних мамонтов на мифическом острове Сиберия.
Syberia Remastered не просто графический апгрейд. Разработчики полностью перестроили знаменитые локации в 3D, сохранив при этом художественное видение Бенуа Сокала. Обновлены механические головоломки, интерфейс и навигация, сделав управление удобнее и современнее. При этом суть игры остаётся прежней: созерцательное исследование мира, переплетённого из clockpunk-механизмов, тайн и меланхоличной поэзии.
Оригинальная Syberia (2002) стала эталоном жанра за счёт своей атмосферы и трогательного сюжета. Теперь у игроков есть шанс заново открыть эту классику или познакомиться с ней впервые — уже в формате, отвечающем сегодняшним стандартам.
графика в современной версии выглядит встрато, как и во всех последних сибирях, после первой части серия умерла, сокаль даже сам говорил что это должна была быть законченная и самодостаточная история, но жадность издателя взяла своё, оригинал и сейчас отлично играется, тем более его не так давно обновили в стиме встроив dgvoodoo, перепрошёл с удовольствием спустя 20 лет, в 13 или 14 лет(2003-4 год) заболел ветрянкой от двоюродного брата маленького, в школе стало плохо и пошёл домой, но очень хотел купить первую сибирь на двух дисках лицензию за 220р и пошёл сначала в магазин достаточно далеко, купил и пока болел играл, до этого пробовал её на пк дяди в 2002 практически сразу после выхода, незабываемые впечатления, по мне так нужно было просто перерисовать задники в 4к и обновить немного модели персонажей
world before мое почтение, как по графике , так и по сюжету
Так и по оптимизации)) А так после 3й части, конечно, последняя Сибирь очень ничего была.
Надеюсь вторую часть потом тоже ремастернут!
главное чтобы 3 не ремастерели, я бы вообще убрал эту часть из серии
И наверняка без трассировки лучей будет даже не запустить.
Еще и вр версия будет? Забавно, надо будет посмотреть
Зулин сделает 8 часовой ролик сравнения.
Ещё бы stil shift обновили играть в оригинал невозможно устарел технически конкретно даже разрешение нельзя поменять не говорю уже про всë остальное
не дурно
Судя по трейлеру графон там будет, наконец, зачётный и наличие прочих, графонистых ништяков. Но в любом случае игра славится не этим. А достойными головоломками и сюжетом. // Евгений Романенко
Красота. Эх ностальгия!!!
Мне кажется или ремастер плывет