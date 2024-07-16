Атмосферный хоррор Sylvio: Black Waters выйдет на ПК на следующей неделе

Вы просыпаетесь в одиночестве посреди заброшенного города, который на первый взгляд кажется совсем обычным. Однако чем дальше вы исследуете его закоулки, тем больше понимаете — это место далеко не так просто, как казалось изначально.

Блуждая по опустевшим улицам, вы находите странный прибор, при помощи которого можно улавливать голоса тех, кто когда-то жил в этом городе. Один из голосов принадлежит мужчине по имени Ли. Он утверждает, что является последним выжившим в этом мире.

По следу из загадочных подсказок и намёков, оставленных Ли, вы отправляетесь в самое сердце города — туда, где царят непроглядная тьма и жуткая тишина. Чем глубже вы погружаетесь в этот кошмар, тем больше открывается страшных тайн о прошлом и возможном будущем этого места.

Sylvio: Black Waters — это хоррор от разработчика Sylvio и Sylvio 2. Игроку предстоит погрузиться в мир, полный таинственных событий и жутких существ. Удастся ли вам разгадать все загадки этого зловещего города и выбраться из него живым?