Атмосферный хоррор Sylvio: Black Waters выйдет на ПК на следующей неделе

Sylvio: Black Waters — это приключенческая игра-исследование от первого лица с атмосферой ужаса от создателя Sylvio и Sylvio 2. Оригинальная Sylvio покорила сердца многих своим богатым повествованием и увлекательными головоломками, а новое продолжение призвано преодолеть разрыв между прошлым и будущим в таинственной новой обстановке. Sylvio: Black Waters выйдет на ПК (Steam) 25 июля 2024 года.
Вы одни в незнакомой стране, жутко похожей на Землю, но в чем-то не совсем правильной. Вы обнаруживаете таинственное устройство, которое, кажется, позволяет вам слушать духов тех, кто когда-то населял это место. Устройство улавливает голос человека по имени Ли, который утверждает, что он последний выживший на этой планете. Тропа подсказок ведет вас в кромешную тьму в самом сердце этого мира, где могут скрываться ответы о прошлом и вашем возможном будущем.
Эта новая часть привносит свежую механику в бросающий вызов физике и полный головоломок опыт, который обещает взволновать как последователей серии, так и новых игроков, ищущих отдельное леденящее душу приключение. Раскройте тайны того, как появился этот странный новый мир, и пройдитесь по самым странным местам, которые вы когда-либо видели.
Графика прямиком из 2005г...
Графика тут не главное!
Знаю, для меня графика тож далеко не самый важный показатель в играх, но что то тут совсем все печально )
Посмотрим когда выйдет вдруг годнота вновь будет. А то чего то как редко она выходит в подобном жанре.
типо penumbra или антарктида с андроид