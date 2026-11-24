Создатели Symphony of War 2: Dominion анонсировали продолжение тактической RPG: ролик демонстрирует политические интриги, противостояние фракций, масштабные сражения и формирование армии.

Игрокам предстоит возглавить отряд необычных героев в павшем королевстве, за власть над которым борются разные стороны. Сюжет строится вокруг предательства и борьбы за контроль над страной.

В армии можно сочетать бойцов более чем ста классов, искать удачные составы отрядов, развивать новобранцев до элитных воинов или нанимать наёмников. Тактика и подбор войск должны стать ключом к победе в каждой битве.

Symphony of War 2: Dominion выйдет на ПК в Steam и GOG.