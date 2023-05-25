Дэвид Хейтер подарил свой голос главному герою в новом геймплейном трейлере VR-шутера Synapse ©

Дэвид Хейтер предоставит свои голосовые таланты для Synapse, новой игры для PSV2, которая выйдет в июле этого года. А в ближайшем будущем он должен вернуться к роли Снейка в предстоящем ремейке Snake Eater.

Synapse - это шутер от первого лица, разработанный для виртуальной реальности и специально оптимизированный для PlayStation VR2, о чем было объявлено в тизерном трейлере на выставке State of Play 23 февраля.

Игра была создана компанией NDreams и наконец-то получила дату выхода: она будет доступна с 4 июля 2023 года на PS5.

Synapse - это шутер с некоторыми особенными чертами: в ней используются различные цвета и хроматика графики, чтобы враги и интерактивные элементы сценария выделялись, создавая своеобразный эффект.

Также доступны различные виды способностей и оружия, которые также характеризуются различными цветами. Помимо стилистического выбора, это, очевидно, еще и способ сделать игровое действие очень наглядным.

Боевая система "dual wielding" позволяет одновременно владеть двумя видами оружия, что делает игровые действия более динамичными и позволяет напрямую управлять ими с помощью новых контроллеров, предназначенных для PlayStation VR2.