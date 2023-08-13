Digital Foundry раскритиковала компанию Sony, которая, похоже забыла о своей гарнитуре PSVR2 ©

Компания Digital Foundry выпустила видеоролик с резкой критикой Sony за то, как она обращается с PS VR2, своей новой гарнитуры виртуальной реальности, от которого японская транснациональная корпорация, похоже, отказалась.

Хотя критика носит субъективный характер, некоторые моменты, затронутые в ролике, тем не менее, интересны. Например, в нем говорится о том, что хорошие игры продолжают выходить для PS VR2, но без маркетинга. Причина в том, что, будучи небольшим рынком, VR не может рассчитывать на громкие имена, хотя есть и исключения, такие как Half-Life: Alyx и Horizon Call of the Mountain.

Тем не менее, есть очень хорошие игры, которые выходят без какого-либо резонанса, как, например, недавняя Synapse. К сожалению, они рискуют остаться совсем незамеченными. В основном команды разработчиков VR-игр слишком малы, чтобы самостоятельно заниматься маркетингом, поэтому хотелось бы, чтобы производитель оборудования помог им в этом.

Например, недавняя Synapse названа отличной игрой и подробно описана в ролике, причем даже с демонстрацией игрового процесса, как и другие игры, оставшиеся совершенно незамеченными и, безусловно, заслуживающие этого.