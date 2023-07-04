Научно-фантастический VR-шутер Synapse стал доступен на PlayStation VR2 ©

PlayStation VR2 считается одной из самых продвинутых гарнитур виртуальной реальности на сегодняшний день. На ней представлен целый ряд игр с других платформ, но мало эксклюзивов. Однако сегодня эксклюзивно для PSVR2 вышла игра Synapse, позволяющая игрокам принять участие в этом шутере с уникальными способностями.

Как следует из названия, вам предстоит вторгнуться в сознание известного врага государства и сражаться с "извращенными" врагами, которых создал его разум, чтобы остановить вас. Геймплей в тизерном трейлере, представленном ниже, в основном демонстрирует довольно стандартную механику VR-шутера в дополнение к интересному телекинезу и атаке по площади поражения.

Ключом к успеху игроков будет использование оружия и телекинетических способностей, чтобы справиться с постоянными врагами, порожденными извращенными частями разума этого человека. Оружие и мир в Synapse выглядят довольно отзывчивыми, используя преимущества технического и визуального прогресса. Хотя мир в основном серый, яркие цвета можно увидеть, когда игрок использует свои телекинетические способности.

Как уже говорилось ранее, Synapse - один из немногих эксклюзивов PSVR2, присоединившийся к рядам Horizon Call of the Mountain и Gran Turismo 7 VR. Хотя эта игра не выглядит продвинутой, она, вероятно, обеспечит дополнительную ценность и игровое время для тех, кто уже владеет гарнитурой и ищет больше контента для игры.