Киберпанковская Россия с хоррор-элементами: новый трейлер тактической хоррор-RPG Synchro

Игровое издательство Crytivo и российская студия Komisoft договорились о совместной работе над игрой Synchro. В рамках сотрудничества проект подготовят к выходу на Kickstarter и последующему полноценному релизу.

Synchro — это тактическая хоррор‑RPG, действие которой разворачивается в антиутопической киберпанк‑России, где скрытые чудовища манипулируют обществом, маскируясь под обычных людей.

Уникальная механика Synchro — сканер реальности: он разоблачает ложную видимость, например, показывает гротескную пропаганду за безобидной рекламой или монстров под маской гражданских.

Главная геймплейная особенность Synchro зашифрована в названии: в этой игре с пошаговыми сражениями действия противников в бою происходят синхронно, поэтому игроку необходимо предугадывать решения врагов, чтобы победить.

Synchro — игра, в которой игроки возглавляют отряд сопротивления из центрального хаба. Там они вербуют оперативников, управляют снаряжением и готовят бойцов к миссиям. Выжившие в столкновениях члены отряда получают опыт, открывают новые способности и развивают специализированные тактические роли. Добыча из миссий — оружие и снаряжение — расширяет стратегические возможности сопротивления.

После успешных миссий игроки возвращаются в хаб, чтобы улучшить и переоснастить отряд. Так они продвигаются вглубь всё более опасных территорий и раскрывают скрытую реальность мира.