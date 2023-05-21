Аниме Synduality Noir получило дату премьеры в преддверии новой меха-игры Bandai Namco ©

Сегодня Bandai Namco Entertainment объявила дату дебюта аниме Synduality Noir, которое выйдет в преддверии новой меха-игры под названием Synduality: Echo of Ada. Аниме-сериал начнет транслироваться на японском телевидении и на канале Disney Plus 10 июля.

Также стало известно о трех новых персонажах. Майкл - лидер организации бродяг под названием Aventure и соперник приятеля героя Токио. Боб - его Магус, а Мария - старшая сестра Элли, лучший механик Рок-Тауна и наставник героя, когда дело доходит до обслуживания меха Гробовая Колыбель. А еще она любит выпить.

Стоит отметить, что неизвестно, появится ли кто-либо из персонажей аниме, в игре Synduality: Echo of Ada, поскольку события происходят в одном и том же мире, но в разное время. И в аниме, и в названии игры фигурирует имя магуса героя, Нуара и Ады. Магус поддерживает пилота Гробовой Колыбели в его работе.