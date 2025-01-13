Bandai Namco представила сюжетный трейлер меха-экшена SYNDUALITY: Echo of Ada

Bandai Namco и Game Studio представили официальный сюжетный трейлер шутера SYNDUALITY: Echo of Ada. События игры разворачиваются в 2222 году, спустя годы после катастрофического дождя «Слезы новолуния», уничтожившего человечество и породившего смертельно опасных существ — эндеров. Выжившие укрылись в подземных убежищах.

Игроки возьмут на себя роль дрифтера, исследующего опасные поверхности в поисках редких кристаллов AO. Вам предстоит сражаться с эндером, избегать токсичных дождей и сотрудничать с напарником-ИИ Магом, который поможет в разведке и боях.

CRADLECOFFIN, двуногий мех, станет вашим главным транспортом и оружием. Его можно настроить, улучшая выносливость, грузоподъемность и боевые характеристики.

Игра выйдет 23 января 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Владельцы Deluxe Edition получат доступ на неделю раньше — с 16 января.