Геймплейный тизер научно-фантастического меха-экшена Synduality: Echo of Ada

Выход Synduality: Echo of Ada был отложен компанией Bandai Namco, которая одновременно выпустила новый геймплейный тизер: игра должна была появиться в этом году, но на данный момент официальной даты выхода нет.
Представленная год назад Synduality: Echo of Ada будет анонсирована на выставке Tokyo Game Show 2023 24 сентября, где будет представлена более подробная информация об игре, которая также будет представлена на выставке в виде демоверсии.
"Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут новостей об игре, но команде понадобится еще немного времени, чтобы подготовить CRADLECOFFIN и Magus к запуску!" - написала Bandai Namco в сообщении для поклонников.
Тизер геймплея Synduality: Echo of Ada наполнен зрелищным экшеном в стиле Lost Planet, с бешеными боями мехов, чередующимися с сюжетами в стиле аниме, которые будут повторять персонажей и ситуации из мультсериала.
если у вас нет эпилепсии то она у вас появится из за этого видео. там скорость 2х и все наловились зайчиков