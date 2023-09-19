Геймплейный тизер научно-фантастического меха-экшена Synduality: Echo of Ada ©

Выход Synduality: Echo of Ada был отложен компанией Bandai Namco, которая одновременно выпустила новый геймплейный тизер: игра должна была появиться в этом году, но на данный момент официальной даты выхода нет.

Представленная год назад Synduality: Echo of Ada будет анонсирована на выставке Tokyo Game Show 2023 24 сентября, где будет представлена более подробная информация об игре, которая также будет представлена на выставке в виде демоверсии.

"Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут новостей об игре, но команде понадобится еще немного времени, чтобы подготовить CRADLECOFFIN и Magus к запуску!" - написала Bandai Namco в сообщении для поклонников.

Тизер геймплея Synduality: Echo of Ada наполнен зрелищным экшеном в стиле Lost Planet, с бешеными боями мехов, чередующимися с сюжетами в стиле аниме, которые будут повторять персонажей и ситуации из мультсериала.