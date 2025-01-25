Меха-экшен SYNDUALITY: Echo of Ada вероятно не сможет оправдать возлагаемых надежд Bandai Namco

Bandai Namco хотела получить от SYNDUALITY: Echo of Ada, большего, собираясь превратить игру в новую успешную франшизу, но после выхода анимационного сериала на Disney+, разработчики выпустили игру, и реакция игроков и критиков оказалась далека от ожиданий.

SYNDUALITY: Echo of Ada была анонсирована как экстракционный шутер в постапокалиптическом сеттинге, но игра не смогла предложить ничего нового. События происходит в 2222 году, а игрок управляет пилотом-механиком, который отправляется в экспедиции на руины человеческой цивилизации в поисках сырья. Игровой процесс ориентирован на динамичные сражения и развитие отношений с компаньоном, управляемым ИИ.

Как оказалось отзывы разнообразные от 4 из 10 до 7 из 10, а наиболее распространенная оценка - 6 из 10. Ресурс ButWhyTho оценил игру на 4 из 10, упомянув ужасно однообразный геймплей и проблемы с производительностью, например на GeForce RTX 3060 Ti заметны проседания FPS.

SYNDUALITY: Echo of Ada продается по цене около 2849 рублей, и ее модель монетизации напоминает условно-бесплатную, но вызывает волну негодования геймеров.

Рейтинг игры составляет всего 48% по 870 отзывам - скучный геймплей, необходимость постоянного гринда и почти принудительная монетизация.

Разработчики не ожидали такого провала, но игра похоже станет невостребованной совсем скоро.