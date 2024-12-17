Новый трейлер меха-экшена Synduality: Echo of Ada демонстрирует все стартовое оружие

Открытый сетевой тест для PvEvP-шутера Synduality: Echo of Ada от Bandai Namco стал доступен до 20 декабря для всех платформ. Тем временем был опубликован новый трейлер, в котором рассказывается обо всем используемом оружии на момент запуска.

Как пилот Cradlecoffin, игроки получат доступ к приличному ассортименту оружия, от штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов до дробовиков. В каждом архетипе есть разнообразие, включая полностью автоматические энергетические и тяжелые AR, а также варианты с очередями. Легкие пулеметы, огнеметы и снайперские винтовки также имеются.

Хотя у каждого есть свои преимущества и недостатки, нужно учитывать их цели. Вы собираетесь охотиться на других игроков или защищаться от них, перевозя материалы? Вы будете больше фокусироваться на врагах ИИ? В последующих сезонах появятся дополнительные виды оружия, поэтому интересно посмотреть, как Bandai Namco будет развивать текущий арсенал.

Synduality: Echo of Ada выйдет 23 января 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Владельцы Deluxe Edition смогут начать играть 16 января.