Открытое сетевое тестирование Synduality: Echo of Ada пройдет с 12 по 20 декабря

До релиза Synduality: Echo of Ada осталось немного времени, и Bandai Namco анонсировала открытое сетевое тестирование игры с 12 по 20 декабря 2024 года. Для тех, кто оформит предварительный заказ, тестирование продлится до 22 декабря.

Новый анимационный ролик в стиле олдскул знакомит игроков с игровым процессом. В Synduality игроки становятся пилотами колыбелей, отправляясь в постапокалиптический мир для добычи кристаллов AO, которые можно обменять на деньги. Однако в класическом шутере смерть несет серьезные последствия — потеря всего инвентаря.

Тестирование обещает показать улучшения после бета-версий и добавить новый контент. Релиз игры состоится 23 января 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а владельцы Deluxe Edition смогут поиграть с 16 января.