Synduality: Echo of Ada стала доступна для обладателей Deluxe Edition

Компания Bandai Namco напомнила, что Synduality: Echo of Ada с сегодняшнего дня доступна в раннем доступе для тех, кто приобрел Deluxe или Ultimate издания игры. Официальный релиз игры намечен на 24 января, но обладатели специальных изданий получили эксклюзивный недельный доступ на всех платформах — PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Echo of Ada — это научно-фантастический экшен-шутер, действие которого разворачивается в 2222 году. Сюжет игры разворачивается в Амасии, подземном убежище, построенном после разрушительного голубого дождя Blueschist, уничтожившего большую часть человечества в 2099 году. Мир игры сталкивается с новой угрозой, в центре которой оказывается главная героиня Ада и её вспомогательный ИИ Магус.

Игроки управляют боевым мехом Cradle Cofani и сражаются с опасными существами — эндерами, добывая ресурсы на поверхности. Кроме того, проект станет частью масштабной франшизы, включающей аниме и другие медиа-продукты.