Synduality: Echo of Ada запускает второй сезон - Punishing Land стартует 23 мая

Bandai Namco анонсировала начало второго сезона PvPvE-шутера Synduality: Echo of Ada. Обновление под названием Punishing Land станет доступно 23 мая 2025 года и предложит игрокам новые карты, задания, механику и улучшения, вдохновлённые отзывами сообщества.

События игры разворачиваются в 2222 году в разрушенной Амасии, где пилоты-дрифтеры, управляя мехами Cradlecoffins, собирают редкие AO-кристаллы, вступая в схватки с противниками и аномальными существами — Enders. В рамках второго сезона появится три новые зоны: PvE-локация «Пылающая пустыня», опасная «Подземная фабрика», а также «Остров мечты» — разрушенный мегаполис над ядовитыми водами, где одно неверное движение может обернуться полной потерей ресурсов.

Игроков также ждут новые задания, мехи, оружие эпического уровня и сниженные затраты на крафт. Патч Rapid Patch 6 уже улучшил стабильность игры, корректность попаданий и баланс вооружения.