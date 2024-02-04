В Steam стала доступна демоверсия Synergy

В Steam была выпущена демо-версия будущего градостроительного симулятора под названием Synergy, и, судя по всему, эта игра может оправдать свои ожидания. В Synergy вам предстоит управлять жителями жесткой пустынной планеты, где все вокруг враждебно настроено против человеческой жизни. В новом регионе вам предстоит переосмыслить способы жизни и выживания, чтобы ваше поселение могло процветать. Основная часть игры посвящена анализу ресурсов и оптимальному их использованию для обеспечения устойчивого развития.

Первоначально мы увидели Synergy в 2022 году, когда о ней было объявлено, однако с тех пор о проекте было мало новостей. Демо-версия раскрывает несколько ключевых аспектов игры, таких как исследование, анализ флоры и создание производственной цепочки.

Прохождение демо-версии занимает около часа и включает в себя "исследовательскую систему, 8 исследовательских событий, 7 элементов флоры для анализа, более 20 зданий и 20 ресурсов".

После прохождения демо-версии, игроки были удивлены тем, что игровой процесс соответствует качеству графики. Вам придется принимать стратегические решения и вести осторожное хозяйствование, чтобы обеспечить свое поселение ресурсами для выживания даже в самые суровые времена.

Демо-версия Synergy доступна в Steam, а полный релиз запланирован на ближайшие месяцы. Игра разработана студией Leikir и издана Goblinz Publishing.