Шпионский боевик Syphon Filter 3 получил неофициальный нативный порт для ПК с прицеливанием мышью и улучшенной графикой

Энтузиаст под ником astromen2009 выпустил в открытый доступ неофициальный нативный порт третьей части шпионского боевика Syphon Filter 3 для персональных компьютеров. Сборка под номером версии 0.9.1 разработана специально для 64-битных операционных систем Windows 10 и Windows 11. Проект переносит классическую игру эпохи первой PlayStation на современные ПК напрямую, исключая необходимость использования сторонних эмуляторов благодаря собственному графическому рендеру.

Этот проект запускает оригинальную версию Syphon Filter 3 для PlayStation с американского диска и отрисовывает ее с помощью нативного рендера для ПК. Игровая логика осталась нетронутой: искусственный интеллект, миссии, сражения и анимации полностью соответствуют оригиналу. Изменения коснулись картинки, управления и нескольких надстроек.

- astromen2009, разработчик порта

Визуальная составляющая модификации предлагает поддержку широкоформатного соотношения сторон Hor+, сглаживания MSAA и SMAA, а также возможность выставить любое пользовательское разрешение экрана. Разработчик интегрировал алгоритмы PGXP, которые полностью устраняют характерное для консоли первого поколения дрожание полигонов и деформацию текстур при помощи полноценного буфера глубины. При этом оригинальная игровая логика функционирует в отдельном потоке с исходной скоростью, а вывод кадров интерполируется под частоту обновления монитора для максимальной плавности.

Существенной переработке подвергся фирменный прицел с рентгеновским зрением AU300. В модифицированной версии этот режим отображает реальную игровую сцену сквозь препятствия без задержек камеры, подсвечивая силуэты врагов и их оружие зеленым контуром в точном соответствии с первоисточником. Графический движок также получил динамическое освещение со вспышками от выстрелов, озаряющими комнаты, переработанные эффекты пара изо рта на морозе, снег, частицы крови, дым, искры и следы от пуль на поверхностях.

Управление полностью адаптировано под стандарты современных шутеров: порт предлагает прямое прицеливание мышью в соотношении 1 к 1, а также свободную перенастройку клавиш и геймпадов. Автор внедрил меню выбора арсенала, позволяющее активировать любое оружие на любой миссии, включая вооружение из первой и второй частей Syphon Filter, добавленное в файлы для тестирования. Список персонажей для мини-игры и режима на 2 игроков также был расширен, причем для локальных противостояний в будущем планируют реализовать полноценный сетевой код.

Для удобной конфигурации параметров предусмотрен отдельный лаунчер и меню настроек прямо во время игры по нажатию клавиши F12. Система сохранений переведена на запись обычных файлов на накопитель вместо создания виртуальных карт памяти. Порт также поддерживает раздельный выбор локализации субтитров и звука, позволяя комбинировать оригинальную английскую дорожку, а также испанский и русский переводы текста и озвучки.

Файлы модификации распространяются бесплатно на платформе GitHub и базируются на решениях проекта PsyCross от авторов REDRIVER2. Разработка не содержит в себе защищенных авторским правом материалов: для запуска игрокам необходимо предоставить собственный легальный образ американской версии игры в форматах bin и cue. Компании Sony Interactive Entertainment и Bend Studio не принимали участия в создании данного проекта, а исходный код сборки распространяется под лицензией MIT.