Авторы ремейка System Shock объяснили причину низкой популярности жанра immersive sim у издателей

Жанр immersive sim считается одним из самых сложных направлений в игровой индустрии и часто расценивается издателями как крайне рискованная инвестиция. Подобные проекты нередко получают восторженные отзывы от критиков и профильной прессы, однако редко могут похвастаться высокими показателями продаж, что заставляет крупные компании избегать их финансирования. Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик и технический продюсер Джастин Хан в интервью изданию FRVR подробно разобрали причины, по которым такие игры стали редкостью на современном рынке.

Основная проблема кроется в высокой сложности производства и системной природе жанра. По словам Хана, эти игры строятся на множестве взаимосвязанных механик, которые очень трудно продемонстрировать в рабочем состоянии до самых поздних этапов разработки. В качестве примера он привел создание версии ремейка System Shock для консоли Nintendo Switch, которое затянулось из-за необходимости сохранить просчет источников света в реальном времени, являющийся ключевым элементом игрового процесса.

Стивен Кик дополнил слова коллеги, сославшись на опыт ветеранов индустрии времен студий Looking Glass и Irrational Games. Он отметил особенность таких проектов собираться воедино лишь в самый последний момент. Зачастую все игровые системы начинают гармонично функционировать только в финальный месяц производства. Такой подход несет в себе огромные риски, так как у команды нет гарантий, что разрозненные элементы в итоге сложатся в качественный продукт. Сама Nightdive столкнулась с этим во время работы над ремейком System Shock, когда амбициозные планы по расширению игры пришлось свернуть, чтобы вернуться к более точной адаптации оригинала.

Руководитель студии также признал, что аудитория immersive sim остается узкой, хоть и очень преданной. Nightdive старается оценивать свои проекты не только с точки зрения прибыли, но и с позиции сохранения культурного наследия видеоигр. Тем не менее Кик подтвердил, что подобные игры не гарантируют возврата инвестиций, сопоставимого с другими жанрами. Это делает создание высокобюджетных проектов уровня AAA в данной нише практически невозможной задачей в современных экономических условиях, хотя некоторые надежды индустрия возлагает на будущие релизы вроде Marvel's Blade от студии Arkane.