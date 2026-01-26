Авторы ремейка System Shock объяснили причину низкой популярности жанра immersive sim у издателей

Жанр immersive sim считается одним из самых сложных направлений в игровой индустрии и часто расценивается издателями как крайне рискованная инвестиция. Подобные проекты нередко получают восторженные отзывы от критиков и профильной прессы, однако редко могут похвастаться высокими показателями продаж, что заставляет крупные компании избегать их финансирования. Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик и технический продюсер Джастин Хан в интервью изданию FRVR подробно разобрали причины, по которым такие игры стали редкостью на современном рынке.
Основная проблема кроется в высокой сложности производства и системной природе жанра. По словам Хана, эти игры строятся на множестве взаимосвязанных механик, которые очень трудно продемонстрировать в рабочем состоянии до самых поздних этапов разработки. В качестве примера он привел создание версии ремейка System Shock для консоли Nintendo Switch, которое затянулось из-за необходимости сохранить просчет источников света в реальном времени, являющийся ключевым элементом игрового процесса.
Стивен Кик дополнил слова коллеги, сославшись на опыт ветеранов индустрии времен студий Looking Glass и Irrational Games. Он отметил особенность таких проектов собираться воедино лишь в самый последний момент. Зачастую все игровые системы начинают гармонично функционировать только в финальный месяц производства. Такой подход несет в себе огромные риски, так как у команды нет гарантий, что разрозненные элементы в итоге сложатся в качественный продукт. Сама Nightdive столкнулась с этим во время работы над ремейком System Shock, когда амбициозные планы по расширению игры пришлось свернуть, чтобы вернуться к более точной адаптации оригинала.
Руководитель студии также признал, что аудитория immersive sim остается узкой, хоть и очень преданной. Nightdive старается оценивать свои проекты не только с точки зрения прибыли, но и с позиции сохранения культурного наследия видеоигр. Тем не менее Кик подтвердил, что подобные игры не гарантируют возврата инвестиций, сопоставимого с другими жанрами. Это делает создание высокобюджетных проектов уровня AAA в данной нише практически невозможной задачей в современных экономических условиях, хотя некоторые надежды индустрия возлагает на будущие релизы вроде Marvel's Blade от студии Arkane.
Один из моих любимых жанров
Сейчас в принципе не лучшее время для одиночных игр. Даже проекты по старым популярным франшизам могут провалиться и принести огромные убытки.
Издатели боятся рисков и вместо того, чтобы выпускать оригинальные проекты по новым франшизам - ограничивают творческую свободу студий и выпускают безопасные сиквелы и ремастеры, качество которых часто сильно проседает. Есть и обратная сторона: игроки, которые постоянно критикуют ещё не вышедшие игры, формируют вокруг них ненависть и поливают грязью разработчиков, не зная, чего хотят сами.
Каждый издатель стремится создать свою дойную корову, которая ежегодно будет приносить миллиарды. Идёт борьба за внимание молодого поколения игроков, которые не привыкли концентрироваться на глубоких сюжетных играх и постоянно проводят время в таких проектах, как Call of Duty, Apex Legends и Fortnite.
Что уж говорить, если общие продажи Deus Ex Human Revolution и Deux Ex Mankind Divided всего 12 миллионов копий. А Dishonored 2 и вовсе провалилась.
Рынок игровых консолей не растёт и притока свежей крови нет, а текущая аудитория лишь стареет. Разумеется, эксклюзивных масштабных проектов становится меньше, как и одиночных игр в принципе. А иммерсив симы тем более становятся не востребованы.
Ой, а почему Манкайнд провалился? Не по тому ли что игра огрызок, ни чем не заканчивается? Так какой смысл игроку в неё играть? А науя туда прикрутили магазин?
Это все бред, у Биошока с этим проблем не было, главное как игру показать а не то что сделали с римейком System Shock