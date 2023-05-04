Авторы ремейка System Shock поделились изображением SHODAN, созданным с помощью ИИ, тем самым подорвав седалища фанатов ©

Использование искусственного интеллекта в видеоиграх постоянно становится очень спорной темой, хотя большинство людей, знакомых с индустрией, выступают против этого. Мало того, что это потенциально может лишить работы низкооплачиваемых художников, так еще эту практику регулярно обвиняют в воровстве, поскольку изображения, которые создает ИИ, основаны на существующих работах. В худшем случае это может быть расценено как откровенный плагиат.



Вот почему, когда официальный аккаунт ремейка System Shock опубликовал твит, демонстрирующий арт созданный нейросетью, изображающий интерпретацию главного антагониста SHODAN, реакция была в подавляющем большинстве случаев негативной.

Посмотри на себя, хакер: жалкое существо из мяса и костей. Твое тело, слабое, хрупкое.

Как ты можешь бросить вызов совершенной машине?

Представь, как бы выглядело мое бессмертное тело?

Созданное бессмертной машиной для бессмертной машины.

В сотнях ответов и твитов фанаты выражают свое недовольство, многие из которых либо заявляют, что они больше не заинтересованы в покупке игры, когда она выйдет, либо призывают разработчика Nightdive Studios начать нанимать настоящих художников. Определенно, это не тот ответ, на который рассчитывала Nightdive.

Теперь, после публикации в Твиттере того, что вызвало всеобщее презрение, можно предположить, что Nightdive пойдет на попятную и заверит фанатов, что не будет использовать ИИ в будущем. Однако вы ошибаетесь, поскольку Nightdive не только попыталась защитить использование ИИ, но и объяснила, что в будущем будет использовать больше ИИ. Компания даже угрожает "использовать ИИ и в других областях", но утверждает, что ИИ никогда не будет использоваться "в ущерб использованию квалифицированных людей или их творческих талантов". Реакция фанатов оказалась такой же негативной, как и следовало ожидать.

"Начинаю серьезно жалеть о своем предзаказе", - пишет пользователь, повторяя мнение сотен других фанатов в ответах на твит, которые все еще отчаянно пытаются донести до Nightdive, что они не хотят, чтобы в игре использовался ИИ. Многие также отмечают иронию в том, что такая игра, как System Shock (в центре которой находится злой ИИ), использует ИИ в разработке и для своей рекламы. Это просто не очень хорошо выглядит для игры, которая финансируется краудфандингом и уже пережила тяжелые времена в разработке.

