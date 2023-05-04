Авторы ремейка System Shock поделились изображением SHODAN, созданным с помощью ИИ, тем самым подорвав седалища фанатов

Использование искусственного интеллекта в видеоиграх постоянно становится очень спорной темой, хотя большинство людей, знакомых с индустрией, выступают против этого. Мало того, что это потенциально может лишить работы низкооплачиваемых художников, так еще эту практику регулярно обвиняют в воровстве, поскольку изображения, которые создает ИИ, основаны на существующих работах. В худшем случае это может быть расценено как откровенный плагиат.
Вот почему, когда официальный аккаунт ремейка System Shock опубликовал твит, демонстрирующий арт созданный нейросетью, изображающий интерпретацию главного антагониста SHODAN, реакция была в подавляющем большинстве случаев негативной.
Посмотри на себя, хакер: жалкое существо из мяса и костей. Твое тело, слабое, хрупкое.
Как ты можешь бросить вызов совершенной машине?
Представь, как бы выглядело мое бессмертное тело?
Созданное бессмертной машиной для бессмертной машины.
В сотнях ответов и твитов фанаты выражают свое недовольство, многие из которых либо заявляют, что они больше не заинтересованы в покупке игры, когда она выйдет, либо призывают разработчика Nightdive Studios начать нанимать настоящих художников. Определенно, это не тот ответ, на который рассчитывала Nightdive.
Теперь, после публикации в Твиттере того, что вызвало всеобщее презрение, можно предположить, что Nightdive пойдет на попятную и заверит фанатов, что не будет использовать ИИ в будущем. Однако вы ошибаетесь, поскольку Nightdive не только попыталась защитить использование ИИ, но и объяснила, что в будущем будет использовать больше ИИ. Компания даже угрожает "использовать ИИ и в других областях", но утверждает, что ИИ никогда не будет использоваться "в ущерб использованию квалифицированных людей или их творческих талантов". Реакция фанатов оказалась такой же негативной, как и следовало ожидать.
"Начинаю серьезно жалеть о своем предзаказе", - пишет пользователь, повторяя мнение сотен других фанатов в ответах на твит, которые все еще отчаянно пытаются донести до Nightdive, что они не хотят, чтобы в игре использовался ИИ. Многие также отмечают иронию в том, что такая игра, как System Shock (в центре которой находится злой ИИ), использует ИИ в разработке и для своей рекламы. Это просто не очень хорошо выглядит для игры, которая финансируется краудфандингом и уже пережила тяжелые времена в разработке.
Такое себе. Оригинал, как минимум лучше
Забавно,и это только начало.
А так конечно хотелось бы посмотреть как игру про "злой" ИИ сделает ИИ.
Единственное что мне поджигает седалище это бесконечные переносы, на эти ИИ насрать от слова совсем
Уже объявили, что игра выходит 30 мая на Пк
Фанатам без разницы,как игра будет делаться,главное - её качество,а вот художники и дизайнеры ноют под каждым постом,ибо работа была не пыльной ,но высокооплачиваемой,а теперь они её лишаются.
Сколько же сейчас всяких придурков развелось: лгбтшники, блмщики, небинарные мутанты всякие, теперь людей не устраивает то, что игра, как и все игры, использующая ИИ как принцип работы, рекламируется с помощью ИИ. Вы там в Америке все крышей своей поехали? Там сейчас даже День Матери хотят отменить, потому что это нарушает права разного биомусора
Шо ты высрал дядя ''Использование искусственного интеллекта в видеоиграх постоянно'' Нормальному рабочему ИИ пол года. В каких играх он используется? В модах к Скайриму?
Быдло не играющее никогда в игру, снова не выкупило прикола. Игра про ИИ и АРТ ОТ ИИ, Твиттерским плаксам снова чот не понравилось.