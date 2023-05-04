System Shock 25.03.1994
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Авторы ремейка System Shock поделились изображением SHODAN, созданным с помощью ИИ, тем самым подорвав седалища фанатов

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R_Mor
Новости

Использование искусственного интеллекта в видеоиграх постоянно становится очень спорной темой, хотя большинство людей, знакомых с индустрией, выступают против этого. Мало того, что это потенциально может лишить работы низкооплачиваемых художников, так еще эту практику регулярно обвиняют в воровстве, поскольку изображения, которые создает ИИ, основаны на существующих работах. В худшем случае это может быть расценено как откровенный плагиат.

Вот почему, когда официальный аккаунт ремейка System Shock опубликовал твит, демонстрирующий арт созданный нейросетью, изображающий интерпретацию главного антагониста SHODAN, реакция была в подавляющем большинстве случаев негативной.

Посмотри на себя, хакер: жалкое существо из мяса и костей. Твое тело, слабое, хрупкое.
Как ты можешь бросить вызов совершенной машине?
Представь, как бы выглядело мое бессмертное тело?
Созданное бессмертной машиной для бессмертной машины.

В сотнях ответов и твитов фанаты выражают свое недовольство, многие из которых либо заявляют, что они больше не заинтересованы в покупке игры, когда она выйдет, либо призывают разработчика Nightdive Studios начать нанимать настоящих художников. Определенно, это не тот ответ, на который рассчитывала Nightdive.

Теперь, после публикации в Твиттере того, что вызвало всеобщее презрение, можно предположить, что Nightdive пойдет на попятную и заверит фанатов, что не будет использовать ИИ в будущем. Однако вы ошибаетесь, поскольку Nightdive не только попыталась защитить использование ИИ, но и объяснила, что в будущем будет использовать больше ИИ. Компания даже угрожает "использовать ИИ и в других областях", но утверждает, что ИИ никогда не будет использоваться "в ущерб использованию квалифицированных людей или их творческих талантов". Реакция фанатов оказалась такой же негативной, как и следовало ожидать.

"Начинаю серьезно жалеть о своем предзаказе", - пишет пользователь, повторяя мнение сотен других фанатов в ответах на твит, которые все еще отчаянно пытаются донести до Nightdive, что они не хотят, чтобы в игре использовался ИИ. Многие также отмечают иронию в том, что такая игра, как System Shock (в центре которой находится злой ИИ), использует ИИ в разработке и для своей рекламы. Это просто не очень хорошо выглядит для игры, которая финансируется краудфандингом и уже пережила тяжелые времена в разработке.

Индустрия Технологии
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Такое себе. Оригинал, как минимум лучше

2
saa0891
Многие также отмечают иронию в том, что такая игра, как System Shock (в центре которой находится злой ИИ), использует ИИ в разработке и для своей рекламы.

Забавно,и это только начало.

А так конечно хотелось бы посмотреть как игру про "злой" ИИ сделает ИИ.

1
GraF68ru

Единственное что мне поджигает седалище это бесконечные переносы, на эти ИИ насрать от слова совсем

1
Ethan Hunt

Уже объявили, что игра выходит 30 мая на Пк

0
samosan

Фанатам без разницы,как игра будет делаться,главное - её качество,а вот художники и дизайнеры ноют под каждым постом,ибо работа была не пыльной ,но высокооплачиваемой,а теперь они её лишаются.

0
IY1982

Сколько же сейчас всяких придурков развелось: лгбтшники, блмщики, небинарные мутанты всякие, теперь людей не устраивает то, что игра, как и все игры, использующая ИИ как принцип работы, рекламируется с помощью ИИ. Вы там в Америке все крышей своей поехали? Там сейчас даже День Матери хотят отменить, потому что это нарушает права разного биомусора

-1
Indigo Night

Шо ты высрал дядя ''Использование искусственного интеллекта в видеоиграх постоянно'' Нормальному рабочему ИИ пол года. В каких играх он используется? В модах к Скайриму?

Быдло не играющее никогда в игру, снова не выкупило прикола. Игра про ИИ и АРТ ОТ ИИ, Твиттерским плаксам снова чот не понравилось.

-3