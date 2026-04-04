Демоверсия ремейка System Shock вышла для Nintendo Switch 2

Если у вас есть Switch 2 и вы ждали подходящей возможности поиграть в ремейк System Shock, есть отличные новости: Nightdive Studios выпустила бесплатную демоверсию игры в eShop последней консоли Nintendo. Запуск пробной версии последовал за недавним обновлением для Nintendo Switch 1 и 2, которое внесло значительные улучшения в производительность, сделав игровой процесс значительно лучше и приятнее, чем на старте продаж. В целом, это отличный способ попробовать лучшую версию игры.

Что касается патча, он был применён ко всем доступным платформам для устранения оставшихся ошибок, но на консолях Nintendo он показал себя лучше всего. После обновления System Shock работает на Nintendo Switch 1 с разрешением до 900p в док-станции и 720p в портативном режиме, оба с целевой частотой 30 кадров в секунду, а на Switch 2 разрешение составляет 1440p в док-станции и 1080p в портативном режиме, оба теперь работают со стабильными 60 кадрами в секунду.