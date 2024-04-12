Для ремейка System Shock вышло крупное обновление контента 1.2 на ПК

Отмеченный наградами ремейк System Shock, основанный на культовом научно-фантастическом боевике 1994 года, сегодня получил долгожданное обновление контента 1.2 для ПК версии, в которое добавлены расширенная концовка, новая главная героиня-женщина-хакер и десятки улучшений игрового процесса.

Патч v1.2 для System Shock включает в себя переработанную концовку и необязательного главного героя-женщину-хакера, а также многочисленные улучшения, оптимизации игры и исправления. Игроки, которые вернутся на станцию «Цитадель», чтобы встретиться с SHODAN — искусственным интеллектом со злыми намерениями, — получат расширенные возможности взаимодействия с врагами (включая новые атаки и поведение) и обновленный игровой баланс. Патч также представляет новую систему путевых точек для режима легкой сложности миссий System Shock.

Полные примечания к патчу можно доступны по ссылке.

Предстоящие консольные версии System Shock, запланированные на 21 мая как в физическом, так и в цифровом формате, включают в себя контент и улучшения, включённые в патч v1.2 для ПК.