Nightdive Studios анонсировала ремейк System Shock для Nintendo Switch и Switch 2

Во время Indie Horror Showcase, Nightdive Studios объявила, что ремейк её нашумевшего научно-фантастического хоррор-экшена System Shock выйдет на Nintendo Switch и Switch 2. Дата выхода пока не объявлена, но студия обещает вскоре предоставить дополнительную информацию.

Потрясающее, точное воссоздание шутера/иммерсивного симулятора 1994 года было выпущено на ПК в 2023 году, а на консолях — в 2024 году, получив признание критиков. Вскоре игроки Nintendo смогут впервые познакомиться с этой классикой. Ремейк System Shock сочетает в себе игровой процесс оригинальной игры с HD-графикой, обновлённым управлением, переработанным интерфейсом, а также новыми звуками и музыкой.

В портах на Nintendo Switch 1 и 2 игроков ждут такие функции, как поддержка мыши с Joy-Con 2 для Switch 2, гироскопическое прицеливание, несколько функций, запрошенных сообществом, и поддержка разрешения 1080p при 60 кадрах в секунду на Switch 2.