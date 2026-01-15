ЧАТ ИГРЫ
System Shock 25.03.1994
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 724 оценки

От угроз судебных исков до ФБР: глава Nightdive Studios рассказал о бурной истории создания ремейка System Shock

butcher69 butcher69

Nightdive Studios, известная своими ремастерами и ремейками культовых шутеров, пережила бурный путь, чтобы выпустить долгожданный ремейк System Shock. Проект, начавшийся ещё в 2015 году на Unity, перешёл на Unreal Engine 4 через два года, что значительно замедлило разработку. В итоге игра вышла лишь 30 мая 2023 года, спустя восемь лет после старта, но за это время студия столкнулась с беспрецедентными трудностями.

Генеральный директор Nightdive Стивен Кик рассказал, что разработчиков буквально засыпали угрозами судебных исков, жалобами в IRS и даже в ФБР. «Это был ужасный период, полтора месяца я почти не спал», — признаётся он. Проблемы усугублялись критикой спонсоров Kickstarter, которые ожидали быстрых результатов, а каждая новость о задержках вызывала поток негативных комментариев. «Я просто удивлён, что игра вообще вышла», — добавляет Кик, вспоминая давление и непростые решения.

Несмотря на сложности, Nightdive смогла довести ремейк до конца, благодаря постоянному потоку средств от других ремастеров и огромным усилиям команды. Ремейк сохранил сюжет и персонажей оригинала 1994 года, адаптируя их под современные игровые системы, и стал символом упорства студии.

Ситуация с System Shock — наглядный пример того, как разработка классических игр может превратиться в испытание не только технических, но и юридических и психологических навыков. Подобные проекты, как недавно отменённый ремейк Perfect Dark, показывают, что счастливый конец далеко не гарантирован, даже при поддержке фанатов.

Сегодня Nightdive Studios продолжает развивать классические FPS, а ремейк System Shock остаётся напоминанием о том, что страсть и настойчивость могут превозмочь критику, угрозы и бюрократические препятствия. Фанаты игры теперь могут оценить результат многолетней работы и понять, насколько тяжёлым был путь её создания.

Death to Spies

Ремейк получился идеальным в итоге.

Tommy451

буквально на днях купил и чет ну такое, не то ремейк, не то ремастер, что-то между. Очень всё архаично от интерфейса до левел дизайна и просто неудобно играть в это. Доходит до смешного: по умолчанию одна клавиша на двух действиях, скажем обыскать труп и взять всё/закрыть меню обыска. Два действия одной клавишей F, и скажем поменять на Е не получится потому что можно забиндить только одну клавишу на одно действие лол. Типа выбирай открыть или закрыть хахаха

Даздрасен Дыклоп Tommy451

Ну такое? Ты в оригинал играл? Ты бы не вышел из первой комнаты, на столько там уыбешьное управление и интерфейс.

Tommy451 Даздрасен Дыклоп

Ну, могу сказать что игра не далеко ушла от оригинала. Чекнул сообщество, там буквально люди вымаливают улучшения.

Destroited

Самое смешное что на Unity игра графически была на голову красивее где не было вот этой пиксельной херни, но вышло что вышло и получилось очень даже хорошо.

HellowRainbow

Вы разрабатываете игру на УЕ?

ratte88

Ремейк систем кока был нормально оптимизирован

Egik81

Как говорится не вы одни такие умные. Впрочем главное что ваша поделка вышла не плохая в итоге.

bohdan2015

Ну 2 то не реализовали ремейк) Сказали что он не нуждается в таком тщательном изменении как 1, хотя тут скорее всего деньги и возможно теми же тяжбами пригрозили.

bohdan2015

Вообще стоило бы ждать Judas от Кена Левина который будет реиграбельным и такие игры в духе. Я полностью согласен с другими что проблема System Shock 1 в мусоре, переносишь, и слотов не хватит. В Prey от Arcane всё действительно было грамотнее реализовано. Ну и плюс ко всему что враги на своих местах, линейное прохождение не считая возвратов и понять что к чему. Он неплохой, но такие игры должны быть ещё продуманнее, а вообще это пережиток прошлого и нужны более реиграбельные игры. если засунуть принцип со склейкой локаций из серии Remnant в System Shock, это уже бы заиграло новыми красками!