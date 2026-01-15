От угроз судебных исков до ФБР: глава Nightdive Studios рассказал о бурной истории создания ремейка System Shock

Nightdive Studios, известная своими ремастерами и ремейками культовых шутеров, пережила бурный путь, чтобы выпустить долгожданный ремейк System Shock. Проект, начавшийся ещё в 2015 году на Unity, перешёл на Unreal Engine 4 через два года, что значительно замедлило разработку. В итоге игра вышла лишь 30 мая 2023 года, спустя восемь лет после старта, но за это время студия столкнулась с беспрецедентными трудностями.

Генеральный директор Nightdive Стивен Кик рассказал, что разработчиков буквально засыпали угрозами судебных исков, жалобами в IRS и даже в ФБР. «Это был ужасный период, полтора месяца я почти не спал», — признаётся он. Проблемы усугублялись критикой спонсоров Kickstarter, которые ожидали быстрых результатов, а каждая новость о задержках вызывала поток негативных комментариев. «Я просто удивлён, что игра вообще вышла», — добавляет Кик, вспоминая давление и непростые решения.

Несмотря на сложности, Nightdive смогла довести ремейк до конца, благодаря постоянному потоку средств от других ремастеров и огромным усилиям команды. Ремейк сохранил сюжет и персонажей оригинала 1994 года, адаптируя их под современные игровые системы, и стал символом упорства студии.

Ситуация с System Shock — наглядный пример того, как разработка классических игр может превратиться в испытание не только технических, но и юридических и психологических навыков. Подобные проекты, как недавно отменённый ремейк Perfect Dark, показывают, что счастливый конец далеко не гарантирован, даже при поддержке фанатов.

Сегодня Nightdive Studios продолжает развивать классические FPS, а ремейк System Shock остаётся напоминанием о том, что страсть и настойчивость могут превозмочь критику, угрозы и бюрократические препятствия. Фанаты игры теперь могут оценить результат многолетней работы и понять, насколько тяжёлым был путь её создания.