Патч 2.1 для ремейка System Shock обеспечивает единую версию игры на всех платформах

Nightdive Studios объявила о выходе версии 2.1 System Shock на всех платформах. Обновление, получившее внутреннее название «Parity Patch», является важной вехой для игры, поскольку оно обеспечивает единую версию на всех платформах. Разработчики поблагодарили давних поклонников и спонсоров Kickstarter за их поддержку и терпение на протяжении многих лет.

Что касается технических аспектов и игрового процесса, патч вносит множество улучшений: дизайн уровней в Realspace и Cyberspace был доработан с корректировками баланса и освещения, а система прицеливания при использовании геймпада была улучшена. Чувствительность камеры также была пересмотрена, как и меню настройки кнопок, при этом действие «Использовать взрывчатку» было полностью переработано.

В плане звука и изображения улучшена динамическая музыкальная система, особенно для треков, воспроизводимых во время исследования. Кроме того, громкость музыки и звуковых эффектов теперь автоматически уменьшается при воспроизведении аудиодневников. Короче говоря, в саундтрек вложено много труда, но не только это, некоторые текстуры были улучшены благодаря отзывам сообщества.

Среди других заметных исправлений — исправление достижения «Увидимся снова, хакер», проблемы с экранами загрузки и смерти на разрешениях, отличных от 1080p, опечатки в аудиозаписях, электронных письмах и субтитрах, а также улучшения мониторов на станциях для корректного отображения игрового мира. Наконец, было уменьшено количество очков здоровья Cyberstinger, добавлен ползунок для регулировки чувствительности курсора на МФУ, а также исправлены несколько ошибок в идентификационных метках участников Kickstarter.