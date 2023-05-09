По словам генерального директора Nightdive Studios, у ремейка System Shock была "проблемная разработка" ©

Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик недавно выступил в интервью GamesIndustry, рассказав о надеждах, связанных с новым ремейком System Shock, и о проблемах, с которыми он столкнулся в период разработки. Как и предполагалось изначально по количеству задержек, новый ремейк привел к многочисленным проблемам в разработке, с которыми студия столкнулась в течение нескольких лет. Тем не менее, предварительный прием оказался плодотворным для этой игры, что заставило генерального директора возлагать на нее большие надежды.

Разработка ремейка System Shock была нелегкой, но предварительный прием оказался положительным. Даже если команда решит сосредоточиться на ремастерах после System Shock, это не значит, что компания сокращает свои амбиции.

Более того, в интервью подробно рассматривается недавнее слияние Atari и то, что это означает для серии System Shock и всей студии в целом. Основной проблемой, с которой столкнулся ремейк, было финансирование и масштаб проекта для разработчиков из Nightdive, что доставило команде немало хлопот на протяжении многих лет. Несмотря на все предыдущие проблемы, с которыми столкнулась игра, будущее франшизы System Shock представляется более светлым.

Скажем, гипотетически, мы должны были бы сделать еще одну игру... это заняло бы, вероятно, четверть времени от того, что мы потратили на System Shock. И, надеюсь, четверть бюджета.

В интервью также говорится о процессе обучения команды; благодаря полученному опыту будущие проекты с аналогичным бюджетом и масштабом будут разрабатываться гораздо быстрее. Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик утверждает, что приобретение не повлияет на текущие проекты, так как Atari позволит им в будущем дорабатывать формулу олдскульных FPS.

Приобретение Atari не имеет никакого отношения к нашему общему курсу. Больше всего это будет зависеть от успеха System Shock. В зависимости от того, насколько он будет успешен, мы будем решать, стоит ли делать еще один ремейк такого масштаба.

Можно с уверенностью сказать, что генеральный директор не называет никаких негативных последствий от сделки с Atari. Это также означает, что выпуск ремейка System Shock будет идти по плану, и ничто не изменит дорожную карту проекта. Как уже говорил Кик, успех игры станет поворотным моментом для манящей студии.

Формулировка в интервью также подчеркивает, что ремейки такого же масштаба, как System Shock, могут появиться, если продажи оправдают ожидания студии. Недавние намеки говорят о том, что Nightdive прилагает все усилия для выпуска пяти игр в этом году. Кроме того, планируется официальный анонс многих из ее новых игр, что еще больше подтверждает перспективу.

На самом деле, у нас есть несколько анонсов... Я хотел бы поделиться ими с вами, но это оставит этот вопрос в прошлом. Мы работаем над кучей действительно малоизвестных FPS-игр 1990-х годов, которые удивят многих людей. В частности, одна из них заставит людей задуматься: "Что это, черт возьми, такое?".

Ремейк System Shock находится в разработке уже долгое время. Однако ожидание закончилось, и игра выйдет через три недели. Она выйдет 30 мая 2023 года для Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и Series S.