System Shock 25.03.1994
8.3 301 оценка

Разработчики ремейка System Shock поделились подробностями проекта и показали несколько новых скриншотов

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monk70

Впервые System Shock вышла в 1994 году, и снова вернулась на первый план, когда разработчик Nightdive Studios запустил кампанию поддержки проекта переделки игры в виде ремейка через платформу Kickstarter, и им действительно удалось собрать все средства требуемые для запуска своего проекта.

Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик в новом интервью рассказал о возвращении к жизни классической игры. Они не просто разрабатывали игру, они работали над историческим документом, жанром, который с тех пор развивался в течение нескольких десятилетий. Кик заявил:

Обновление 30-летней игры System Shock было сложной задачей, но в то же время удивительно полезной. Нам нужно было посмотреть на игры, выпущенные за три десятилетия, и оценить их. Мы должны были рассмотреть, как System Shock послужила источником вдохновения для других игр, как игры улучшают качество иммерсивной симуляции, как мы можем объединить все оригинальные элементы управления для современных консолей. Это была сложная задача

Кик сказал о начале тяжелого процесса разработки, трудностях и препятствиях, с которыми столкнулся разработчик, и переходе от бета-версии с использованием движка Unity к движку Unreal:

Мы два года перезапускали процесс разработки, но чувствовали, что приняли правильное решение. Я считаю, что наша первая бета-версия на Unity в рамках нашей кампании на Kickstarter была отличным шагом, и версия на движке Unreal — это именно то, чего мы с нетерпением ждали. Когда мы начали разработку, мы определили основные столпы игрового процесса, которые мы должны были сохранить, такие как дизайн уровней, сюжет и уровень сложности. Игра не ограничивает игрока определенными направлениями. Нет маркеров миссии, нет целей в журнале, нет путей, по которым нужно следовать — все зависит от игрока.

Это игра с запутанными пространствами и множеством ловушек, с картой, которая подталкивает вас посетить каждый уголок игры, насладиться встречами с ботами-наблюдателями, мутировавшими людьми и многим другим. Дело должно было двигаться дальше. Пользовательский интерфейс оригинальной игры и фоновая музыка были изменены, так что в новом облике игра выглядит все мрачнее и мрачнее, но с нечетким стилем, восходящим к концептуальному стилю той эпохи.

Разработчик также указал на проблемы, с которыми столкнулась команда разработчиков из-за перехода на движок Unreal, где им пришлось начать перемещать большие части карты. Кик добавил, что ремейк System Shock обрел свою индивидуальность после того, как был определен художественный стиль.

Кик также рассказал о первых игровых тестах:

Во время наших первых публичных игровых тестов нам было трудно заставить игроков прекратить играть, и это был действительно хороший признак того, что мы движемся в правильном направлении. В конце концов, я надеюсь, что мы должным образом сохранили наследие оригинальной игры, в то же время предлагая игру, которая понравится современной аудитории.

Ремейк System Shock будет официально выпущен 30 мая 2023 года.

ПК Скриншоты
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Glukinc

Да скорей бы уже, а то предзаказ уже давно сделан.

9
StarDNikolaevich
2
Glukinc StarDNikolaevich

Да, да, и СТАЛКЕРА я предзаказал, это был последний предзаказ...

0
StarDNikolaevich Glukinc

С каждым следующим предзаказом продолжаешь себя в этом уверять?

0
Glukinc StarDNikolaevich

Ну как сказать, уже больше года без предзаказов)

1
Oksifree Glukinc

Так сказать "в завязке"))

1
Ethan Hunt

Самое главное, что бы не было очередного переноса

3
makemecringe

Этим скриншотам уже сто лет в обед

2
prince0

Есть демка в которую кто хотел поиграли и я в том числе.Впечатления положительные и осторожные, хотя я об этой игре мало знаю и раньше не играл.

-2
makemecringe prince0

Причём здесь демка? В заголовке написано, что разработчики поделились НОВЫМИ скриншотами.

А этим скриншотам уже по году.

2
Executor666 prince0

Так и демка не первой свежести. Ей уже несколько лет.

0
prince0 makemecringe

И что? Ты что ожидаешь лично от игры? Я сказал судя что по демке игра должна выйти неплохая и не испортить впечатлений от оригинала.

-4
makemecringe prince0

Зачем ты мне вообще это пишешь?

1
Mia_777
Ремейк System Shock будет официально выпущен 30 мая 2023 года.

Или нет

2
StarDNikolaevich

Это нормально. У местных писак в приоритете количество, нежели качество.

0
Mr_Dude090
Разработчики ремейка System Shock поделились подробностями проекта и показали несколько новых скриншотов

Разработчики! Хорош кормить Народ скриншотами! Давайте выпускайте сей проект.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Ппц, оно ещё не вышло -___-

0
Stylusss

"Во время наших первых публичных игровых тестов нам было трудно заставить игроков прекратить играть, и это был действительно хороший признак того, что мы движемся в правильном направлении."

Хм, пару месяцев назад я читал обратное. Что с проектом ппц проблемы. И игра далека от завершения...

0
STORMCROW999

Лучше бы саму игру показали и точную дату релиза - сколько можно уже мурыжить то...

0
StarDNikolaevich

https://www.playground.ru/system_shock/news/pk_versiya_remejka_system_shock_vyjdet_30_maya_etogo_goda-1612207

0