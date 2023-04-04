Разработчики ремейка System Shock поделились подробностями проекта и показали несколько новых скриншотов ©

Впервые System Shock вышла в 1994 году, и снова вернулась на первый план, когда разработчик Nightdive Studios запустил кампанию поддержки проекта переделки игры в виде ремейка через платформу Kickstarter, и им действительно удалось собрать все средства требуемые для запуска своего проекта.

Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик в новом интервью рассказал о возвращении к жизни классической игры. Они не просто разрабатывали игру, они работали над историческим документом, жанром, который с тех пор развивался в течение нескольких десятилетий. Кик заявил:

Обновление 30-летней игры System Shock было сложной задачей, но в то же время удивительно полезной. Нам нужно было посмотреть на игры, выпущенные за три десятилетия, и оценить их. Мы должны были рассмотреть, как System Shock послужила источником вдохновения для других игр, как игры улучшают качество иммерсивной симуляции, как мы можем объединить все оригинальные элементы управления для современных консолей. Это была сложная задача

Кик сказал о начале тяжелого процесса разработки, трудностях и препятствиях, с которыми столкнулся разработчик, и переходе от бета-версии с использованием движка Unity к движку Unreal:

Мы два года перезапускали процесс разработки, но чувствовали, что приняли правильное решение. Я считаю, что наша первая бета-версия на Unity в рамках нашей кампании на Kickstarter была отличным шагом, и версия на движке Unreal — это именно то, чего мы с нетерпением ждали. Когда мы начали разработку, мы определили основные столпы игрового процесса, которые мы должны были сохранить, такие как дизайн уровней, сюжет и уровень сложности. Игра не ограничивает игрока определенными направлениями. Нет маркеров миссии, нет целей в журнале, нет путей, по которым нужно следовать — все зависит от игрока.

Это игра с запутанными пространствами и множеством ловушек, с картой, которая подталкивает вас посетить каждый уголок игры, насладиться встречами с ботами-наблюдателями, мутировавшими людьми и многим другим. Дело должно было двигаться дальше. Пользовательский интерфейс оригинальной игры и фоновая музыка были изменены, так что в новом облике игра выглядит все мрачнее и мрачнее, но с нечетким стилем, восходящим к концептуальному стилю той эпохи.

Разработчик также указал на проблемы, с которыми столкнулась команда разработчиков из-за перехода на движок Unreal, где им пришлось начать перемещать большие части карты. Кик добавил, что ремейк System Shock обрел свою индивидуальность после того, как был определен художественный стиль.

Кик также рассказал о первых игровых тестах:

Во время наших первых публичных игровых тестов нам было трудно заставить игроков прекратить играть, и это был действительно хороший признак того, что мы движемся в правильном направлении. В конце концов, я надеюсь, что мы должным образом сохранили наследие оригинальной игры, в то же время предлагая игру, которая понравится современной аудитории.

Ремейк System Shock будет официально выпущен 30 мая 2023 года.