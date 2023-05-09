Издательство Prime Matter объявило, что полноценный ремейк System Shock от Nightdive Studios отправился на золото, а это значит, что теперь он точно выйдет 30 мая: да, через 21 день.
Оригинальная игра 1994 года была полностью переделана, но все еще будет точным воссозданием классического шутера и захватывающего симулятора, когда она выйдет на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.
Nightdive Studios, очевидно, работала в тесном контакте с людьми, работавшими над оригинальной игрой, включая Терри Брозиуса, который озвучивает Shodan. В игре будут (как и следовало ожидать) "ловушки, головоломки и секреты. Чтобы выжить, потребуется сочетание скрытности, хитрости и футуристического оружия. Когда появится ремейк System Shock, навыки игроков в решении головоломок и выживании будут испытаны на прочность".
надеюсь будет не хуже биошока
Ты же в курсе, что биошок появился от систем шока? Тебя название не смущает?
Игра является духовным наследником игр System Shock и System Shock 2. Она не связана с ними сюжетно, но черпает ряд тем и элементов геймплея. Кроме того, часть разработчиков BioShock ранее занимались созданием System Shock 2.
В 1995 году Левин был принят на должность геймдизайнера в студию Looking Glass Studios.
Да вкурсе, но во первых это ремастер, во вторых оригиналу уже много лет, в третьих нынче разрабы зачастили с фейлами, поэтому есть причины для скептицизма
Да да, в System Shock и Bioshock есть похожие механики, НО System Shock ролевой экшн, а Bioshock от етого отошел. Да и сеттинги разные
Не ремастер, а ремейк. А зачем тогда сравниваешь ремейк с биошоком?
Скажи ему, а не мне.
Это свершилось!!!
Юхуууу!
Разраб ушел, игру не купить, пофигу.
Разраб ушел, торрент остался хех.
Из двух стран только ушел.
Игру издает издатель, а не разраб
Спасибо кэп, а то впервые в индустрии
Не за что, обращайся
Ура.Победа.Наконец-то!
"Оригинальная игра 1994 года была полностью переделана, но все еще будет точным воссозданием классического шутера и захватывающего симулятора"
Надеюсь, так и будет, приятно будет вернуться в те старые, добрые и такие далёкие времена.
Надейся дальше, разрабы сами уже все уши прожужжали о том сколько всего изменили и добавили. Но я играть все равно буду так как тоже охота поностальгировать, первая часть была очень самобытной.
Любая игра ремейк 1994 года уйдут сейчас на золото. Потому как в то время игр было ровно полторы штуки и естественно это было очень затягивающее и что то новое. Нравилось всем. Помню в те года знакомого пытался вытащить на пива попить, он почти целый день крафтил чисто банки маны и хила, возможно это была первая Диабла,не помню.
Эээм, "ушла на золото" означает, что мастер-диск был записан и отправлен для тиражирования
Ты видимо не знаешь что вообще означает выражение "игра ушла на золото". Когда игра уходит в печать создается мастер-диск с которого и пишутся все копии игры для продажи, так вот он высочайшего качества и выглядит как золотой, потому и говорят что игра ушла на золото (то-есть ушла в печать).
Ниже пример того как выглядит мастер-диск.