Ремейк System Shock от Nightdive Studios отправился на золото ©

Издательство Prime Matter объявило, что полноценный ремейк System Shock от Nightdive Studios отправился на золото, а это значит, что теперь он точно выйдет 30 мая: да, через 21 день.

Оригинальная игра 1994 года была полностью переделана, но все еще будет точным воссозданием классического шутера и захватывающего симулятора, когда она выйдет на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.

Nightdive Studios, очевидно, работала в тесном контакте с людьми, работавшими над оригинальной игрой, включая Терри Брозиуса, который озвучивает Shodan. В игре будут (как и следовало ожидать) "ловушки, головоломки и секреты. Чтобы выжить, потребуется сочетание скрытности, хитрости и футуристического оружия. Когда появится ремейк System Shock, навыки игроков в решении головоломок и выживании будут испытаны на прочность".