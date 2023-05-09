System Shock 25.03.1994
8.4 306 оценок

Ремейк System Shock от Nightdive Studios отправился на золото

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butcher69
Новости

Издательство Prime Matter объявило, что полноценный ремейк System Shock от Nightdive Studios отправился на золото, а это значит, что теперь он точно выйдет 30 мая: да, через 21 день.

Оригинальная игра 1994 года была полностью переделана, но все еще будет точным воссозданием классического шутера и захватывающего симулятора, когда она выйдет на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.

Nightdive Studios, очевидно, работала в тесном контакте с людьми, работавшими над оригинальной игрой, включая Терри Брозиуса, который озвучивает Shodan. В игре будут (как и следовало ожидать) "ловушки, головоломки и секреты. Чтобы выжить, потребуется сочетание скрытности, хитрости и футуристического оружия. Когда появится ремейк System Shock, навыки игроков в решении головоломок и выживании будут испытаны на прочность".

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По словам генерального директора Nightdive Studios, у ремейка System Shock была "проблемная разработка"
System Shock: Classic Edition & Enhanced Edition "Русификатор текста и звука для GOG" [v1.0] {TTLG и VHSник}
System Shock: Classic Edition & Enhanced Edition "Русификатор текста и звука для GOG" [v1.0] {TTLG и VHSник}
System Shock: Classic Edition & Enhanced Edition "Русификатор текста для Steam и GOG" [v1.0] {Dark Fate Team, ivanproff}
System Shock: Classic Edition & Enhanced Edition "Русификатор текста для Steam и GOG" [v1.0] {Dark Fate Team, ivanproff}
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

надеюсь будет не хуже биошока

0
ugf16349

Ты же в курсе, что биошок появился от систем шока? Тебя название не смущает?

Игра является духовным наследником игр System Shock и System Shock 2. Она не связана с ними сюжетно, но черпает ряд тем и элементов геймплея. Кроме того, часть разработчиков BioShock ранее занимались созданием System Shock 2.

В 1995 году Левин был принят на должность геймдизайнера в студию Looking Glass Studios.

0
Владимир Кочетов ugf16349

Да вкурсе, но во первых это ремастер, во вторых оригиналу уже много лет, в третьих нынче разрабы зачастили с фейлами, поэтому есть причины для скептицизма

3
Ethan Hunt ugf16349

Да да, в System Shock и Bioshock есть похожие механики, НО System Shock ролевой экшн, а Bioshock от етого отошел. Да и сеттинги разные

0
ugf16349 Владимир Кочетов

Не ремастер, а ремейк. А зачем тогда сравниваешь ремейк с биошоком?

0
ugf16349 Ethan Hunt

Скажи ему, а не мне.

0
Mark Skinli

Это свершилось!!!

0
Ethan Hunt

Юхуууу!

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Разраб ушел, игру не купить, пофигу.

0
Destroited

Разраб ушел, торрент остался хех.

3
SewAwOw

Из двух стран только ушел.

0
Ethan Hunt

Игру издает издатель, а не разраб

1
МАХАН МАХАНОВИЧ Ethan Hunt

Спасибо кэп, а то впервые в индустрии

-1
Ethan Hunt МАХАН МАХАНОВИЧ

Не за что, обращайся

1
Everect

Ура.Победа.Наконец-то!

0
AllConforD

"Оригинальная игра 1994 года была полностью переделана, но все еще будет точным воссозданием классического шутера и захватывающего симулятора"

Надеюсь, так и будет, приятно будет вернуться в те старые, добрые и такие далёкие времена.

-1
Destroited

Надейся дальше, разрабы сами уже все уши прожужжали о том сколько всего изменили и добавили. Но я играть все равно буду так как тоже охота поностальгировать, первая часть была очень самобытной.

0
Allexandrr

Любая игра ремейк 1994 года уйдут сейчас на золото. Потому как в то время игр было ровно полторы штуки и естественно это было очень затягивающее и что то новое. Нравилось всем. Помню в те года знакомого пытался вытащить на пива попить, он почти целый день крафтил чисто банки маны и хила, возможно это была первая Диабла,не помню.

-4
clarkkent

Эээм, "ушла на золото" означает, что мастер-диск был записан и отправлен для тиражирования

1
Destroited

Ты видимо не знаешь что вообще означает выражение "игра ушла на золото". Когда игра уходит в печать создается мастер-диск с которого и пишутся все копии игры для продажи, так вот он высочайшего качества и выглядит как золотой, потому и говорят что игра ушла на золото (то-есть ушла в печать).
Ниже пример того как выглядит мастер-диск.

3