Ремейк System Shock получит крупный патч с измененной концовкой, выбором женского персонажа и другими улучшениями

System Shock от Nightdive получит самое большое на сегодняшний день обновление, включающее измененную концовкуу, выбор пола хакера, дополнительные путевые точки и многое другое. Обновление выйдет в свет 11 апреля.

Начнем с леди Хакер, поскольку она, похоже, функция находилась в разработке дольше всех. Несмотря на то, что изменение включает в себя полную переработку модели и новые закадровые звуки, в игре будет небольшая разница, учитывая, что System Shock полностью от первого лица, а Хакер — молчаливый главный герой: вы видите его только издалека в начале и конце роликов, а также культовую, ужасную сцену игры.

Директор по развитию бизнеса Nightdive Ларри Куперман был сдержан в отношении того, что влечет за собой «обновленная концовка» обновления 1.2, но они сообщил, что ради неё «стоит переиграть». Разработчики признали, что этот шаг был ответом на критику оригинального финального босса игры, раздела головоломок и шутеров в виртуальной реальности с механикой, отличной от обычного иммерсивного игрового процесса System Shock, а также от других разделов на протяжении всей кампании.