System Shock 25.03.1994
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 721 оценка

Ремейк System Shock выйдет на Switch 2 и Switch на следующей неделе

monk70 monk70

Nightdive Studios подтвердила дату выхода System Shock Remake на Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Таким образом, релиз состоится на следующей неделе, а точнее, 18 декабря 2025 года.

Это означает, что поклонники Nintendo впервые смогут насладиться ремейком классики, в котором вам предстоит сразиться со злобным ИИ SHODAN на станции «Цитадель».

В порте на Nintendo Switch и Switch 2 Nightdive обещает, помимо прочего, поддержку мыши Joy-Con 2, управление движением, различные улучшения, запрошенные сообществом, а также разрешение до 1440p при 60 кадрах в секунду в док-режиме и 1080p при 60 кадрах в секунду в портативном режиме для Nintendo Switch 2.

Продюсер Nightdive Studios Джастин Хан сказал:

Судя по тому, как развивается версия System Shock для Switch – она работает плавно и выглядит очень хорошо – её можно назвать практически „невозможным портом“, подобно Doom 2016, Wolfenstein и The Witcher 3 на Switch 1. Мы уверены, что фанаты будут в восторге от производительности и платформенно-специфичных функций, которые мы реализовали в этих портах System Shock для консолей Nintendo.

Целью Nightdive было создание порта System Shock, способного соперничать с такими техническими шедеврами, как Doom 2016 и The Witcher 3 на Nintendo Switch. Чтобы добиться этого, мы сохранили отложенный рендеринг, чтобы сохранить динамическое освещение, что на этом оборудовании — непростая задача. Мы невероятно гордимся результатом и надеемся, что фанаты почувствуют, что мы заслужили место среди „невозможных портов“.
Комментарии:  2
zerkith

Дожили. Теперь издатели хвалятся, как они четко даунгрейднули графику, чтобы охватить аудиторию нинтенды. Ну видимо для обладателей свитча это реально праздник, играть когда не надо играть - на парах, в туалете, за рулём...

4
zerkith

Хотя, сам же себе возражу, создатели resident evil в свое время тоже кирпичами восхищения раскидывались, как они портнули резик на PS2 с GameCube и подобное. Только что то на PC эту оптимизацию никто не показывает, юзеры и так схавают, купят себе третью видюху за месяц, не развалятся