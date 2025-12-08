Ремейк System Shock выйдет на Switch 2 и Switch на следующей неделе

Nightdive Studios подтвердила дату выхода System Shock Remake на Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Таким образом, релиз состоится на следующей неделе, а точнее, 18 декабря 2025 года.
Это означает, что поклонники Nintendo впервые смогут насладиться ремейком классики, в котором вам предстоит сразиться со злобным ИИ SHODAN на станции «Цитадель».
В порте на Nintendo Switch и Switch 2 Nightdive обещает, помимо прочего, поддержку мыши Joy-Con 2, управление движением, различные улучшения, запрошенные сообществом, а также разрешение до 1440p при 60 кадрах в секунду в док-режиме и 1080p при 60 кадрах в секунду в портативном режиме для Nintendo Switch 2.
Продюсер Nightdive Studios Джастин Хан сказал:
Судя по тому, как развивается версия System Shock для Switch – она работает плавно и выглядит очень хорошо – её можно назвать практически „невозможным портом“, подобно Doom 2016, Wolfenstein и The Witcher 3 на Switch 1. Мы уверены, что фанаты будут в восторге от производительности и платформенно-специфичных функций, которые мы реализовали в этих портах System Shock для консолей Nintendo.
Целью Nightdive было создание порта System Shock, способного соперничать с такими техническими шедеврами, как Doom 2016 и The Witcher 3 на Nintendo Switch. Чтобы добиться этого, мы сохранили отложенный рендеринг, чтобы сохранить динамическое освещение, что на этом оборудовании — непростая задача. Мы невероятно гордимся результатом и надеемся, что фанаты почувствуют, что мы заслужили место среди „невозможных портов“.
Дожили. Теперь издатели хвалятся, как они четко даунгрейднули графику, чтобы охватить аудиторию нинтенды. Ну видимо для обладателей свитча это реально праздник, играть когда не надо играть - на парах, в туалете, за рулём...
Хотя, сам же себе возражу, создатели resident evil в свое время тоже кирпичами восхищения раскидывались, как они портнули резик на PS2 с GameCube и подобное. Только что то на PC эту оптимизацию никто не показывает, юзеры и так схавают, купят себе третью видюху за месяц, не развалятся