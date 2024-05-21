Свежий геймплей консольной версии ремейка System Shock и сравнение графики с ПК

Обновленная версия культовой научно-фантастической игры System Shock наконец-то доберется до актуального поколения консолей. Спустя почти год после релиза на ПК, ремейк будет доступен для прохождения на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Для этих платформ игра получила адаптированное управление под геймпад, оптимизацию загрузок и дополнительные настройки визуального отображения. Как выглядит ремейк System Shock на консолях можно узнать по недавно опубликованным геймплейным роликам.
Ремейк System Shock на PS5 в 4K и 60FPS:
Геймплей игры на Xbox Series X:
Вместе с демонстрацией игрового процесса в сети также появилось детальное сравнение графики. Энтузиаст под ником Cycu1 показал ключевые отличия между System Shock на PS5 и ремейком игры на ПК, которая была запущена на RTX 4080.
Выход ремейка System Shock на консолях состоится сегодня вечером. Позднее разработчики обещают выпустить для ПК версию большого обновления с добавлением женского персонажа и другими улучшениями.
"Позднее разработчики обещают выпустить для ПК версию большого обновления с добавлением женского персонажа и другими улучшениями."
Ау, автор, это обновление вышло больше месяца назад.
слабенький римэйк вышел, на 6 из 10, не советую
Как обычно никакой разницы в графике Пс5 40к или гроб за 250к+, тот же сюжет и геймплей, только в одном случае ты лежишь перед большим телеком в комфорте либо сидишь на проперданном стуле сгорбившись)))
ахахаха, такая игра и на пс4 пошла бы)) чувак, даже на 3060 она в настоящие 4к в 40 фпс идёт, всё равно что говорить что пс5 такая мощная что игры пс4 тянет спокойно😂😂😂 // Mikhail Tsyganov
И ты на все 200% уверен что там 4к и 60 фпс на сосноли? фрейм тайма я не вижу)) и тебе ни кто не покажет его что бы ты не плакал а восхволял консоль)) 60 фпс 4к)) // Mikhail Tsyganov