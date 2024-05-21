Свежий геймплей консольной версии ремейка System Shock и сравнение графики с ПК

Обновленная версия культовой научно-фантастической игры System Shock наконец-то доберется до актуального поколения консолей. Спустя почти год после релиза на ПК, ремейк будет доступен для прохождения на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Для этих платформ игра получила адаптированное управление под геймпад, оптимизацию загрузок и дополнительные настройки визуального отображения. Как выглядит ремейк System Shock на консолях можно узнать по недавно опубликованным геймплейным роликам.

Ремейк System Shock на PS5 в 4K и 60FPS:

Геймплей игры на Xbox Series X:

Вместе с демонстрацией игрового процесса в сети также появилось детальное сравнение графики. Энтузиаст под ником Cycu1 показал ключевые отличия между System Shock на PS5 и ремейком игры на ПК, которая была запущена на RTX 4080.

Выход ремейка System Shock на консолях состоится сегодня вечером. Позднее разработчики обещают выпустить для ПК версию большого обновления с добавлением женского персонажа и другими улучшениями.