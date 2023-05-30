System Shock уже занимает первое место в Steam с очень положительными отзывами пользователей ©

Ремейк System Shock вышел недавно, но уже занимает первое место в глобальном чарте Steam, по крайней мере, когда речь идет об играх с премиальной ценой. Кроме того, первые отзывы пользователей в среднем очень положительные, что свидетельствует о том, что игра не представляет особых проблем.

Пролистывая рейтинг, мы видим, что System Shock стоит выше Street Fighter 6 (все еще в предзаказе), Tom Clancy's Rainbow Six Siege и The Outlast Trials, одного из компьютерных хитов последних дней.

SteamDB сообщает нам, что в настоящее время в System Shock одновременно играют более 7000 игроков, но в ближайшие несколько часов эта цифра вырастет.

Короче говоря, это хороший запуск игры Nightdive Studios, которую пришлось долго ждать, но которая стоит того названия, которое она носит.