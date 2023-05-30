System Shock уже занимает первое место в Steam с очень положительными отзывами пользователей

Ремейк System Shock вышел недавно, но уже занимает первое место в глобальном чарте Steam, по крайней мере, когда речь идет об играх с премиальной ценой. Кроме того, первые отзывы пользователей в среднем очень положительные, что свидетельствует о том, что игра не представляет особых проблем.
Пролистывая рейтинг, мы видим, что System Shock стоит выше Street Fighter 6 (все еще в предзаказе), Tom Clancy's Rainbow Six Siege и The Outlast Trials, одного из компьютерных хитов последних дней.
SteamDB сообщает нам, что в настоящее время в System Shock одновременно играют более 7000 игроков, но в ближайшие несколько часов эта цифра вырастет.
Короче говоря, это хороший запуск игры Nightdive Studios, которую пришлось долго ждать, но которая стоит того названия, которое она носит.
В кои то веки вышел ремейк как заказывали, без тупорылой отсебятины, а бережно сохраненой игрой, но в новенькой обёртке.
че по реальному оптимизону?
Всё очень хорошо
Там графоний такой что ппц, мне кажется на любом ведре будет летать.
Шикарная игра!!!Сел играть и залип на 3 часа
О чем игра вообще? Интересная?
То же скачал с торрента, посмотрим что такое.
Кто-нить заценил уже этот шлак?) Лежит в просторах народная версия, но судя по роликам в это даже на халяву влом играть. Но может я ошибаюсь)
Скачай и поймёшь. Нафига спрашивать у людей дурацкие мнения? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Исходя из мыслей, которые он транслирует и из того как он эти мысли формулирует, можно сделать вывод о том, что ему даже время тратить не стоит.
Понять как бати играли в первую часть, то стоит. Покупать нет, ушли из россии так ушли.
Ну никто же не виноват, что оригинал был еще тогда, когда ты не родился
дурка