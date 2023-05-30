System Shock 25.03.1994
8.4 330 оценок

System Shock уже занимает первое место в Steam с очень положительными отзывами пользователей

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monk70
Новости

Ремейк System Shock вышел недавно, но уже занимает первое место в глобальном чарте Steam, по крайней мере, когда речь идет об играх с премиальной ценой. Кроме того, первые отзывы пользователей в среднем очень положительные, что свидетельствует о том, что игра не представляет особых проблем.

Пролистывая рейтинг, мы видим, что System Shock стоит выше Street Fighter 6 (все еще в предзаказе), Tom Clancy's Rainbow Six Siege и The Outlast Trials, одного из компьютерных хитов последних дней.

SteamDB сообщает нам, что в настоящее время в System Shock одновременно играют более 7000 игроков, но в ближайшие несколько часов эта цифра вырастет.

Короче говоря, это хороший запуск игры Nightdive Studios, которую пришлось долго ждать, но которая стоит того названия, которое она носит.

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System Shock Remake "Таблица для Cheat Engine + Активировать консоль" [1.0] {cfemen}
Хорошее начало
Хорошее начало
Как вам ремейк?
Как вам ремейк?
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Михаил Исламов

В кои то веки вышел ремейк как заказывали, без тупорылой отсебятины, а бережно сохраненой игрой, но в новенькой обёртке.

11
SkyraX

че по реальному оптимизону?

1
D14dx

Всё очень хорошо

1
Glukinc

Там графоний такой что ппц, мне кажется на любом ведре будет летать.

0
fox nemets

Шикарная игра!!!Сел играть и залип на 3 часа

0
AndralStormborn

О чем игра вообще? Интересная?

0
tvorog8088

То же скачал с торрента, посмотрим что такое.

-1
hamshut

Кто-нить заценил уже этот шлак?) Лежит в просторах народная версия, но судя по роликам в это даже на халяву влом играть. Но может я ошибаюсь)

-17
ugf16349

Скачай и поймёшь. Нафига спрашивать у людей дурацкие мнения? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

9
symp1ex ugf16349

Исходя из мыслей, которые он транслирует и из того как он эти мысли формулирует, можно сделать вывод о том, что ему даже время тратить не стоит.

3
Glukinc

Понять как бати играли в первую часть, то стоит. Покупать нет, ушли из россии так ушли.

0
chaospaladin
Кто-нить заценил уже этот шлак?)

Ну никто же не виноват, что оригинал был еще тогда, когда ты не родился

0
oldhoudini

дурка

0