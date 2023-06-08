У ремейка System Shock хорошие продажи - за первую неделю игра заработала почти 3 млн долларов ©

Разработанный Nightdive Studios и изданный Prime Matter, этот ремейк классической игры 1994 года покорил игроков своим захватывающим геймплеем и интригующим сюжетом. С момента своего выхода на Steam 30 мая 2023 года System Shock получила ошеломляющие отзывы как игроков, так и критиков.

Еще до выхода System Shock привлекла к себе большое внимание: около 500 000 игроков с нетерпением добавили игру в список желаний в Steam. Это предрелизное ожидание стало свидетельством ажиотажа вокруг игры и заложило основу для ее успеха.

В течение первой недели после выхода на Steam, согласно прогнозу GameSensor, System Shock достигла потрясающих показателей продаж, составивших почти 3 миллиона долларов. Количество проданных копий System Shock за этот период превзошло все ожидания, достигнув почти 80 000 копий.

Примечательно, что System Shock доступна на различных платформах, включая PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Англоязычные игроки составляют значительную часть сообщества System Shock на Steam, на них приходится более 85% покупок.