В Digital Foundry назвали новый System Shock "лучшим ремейком в истории"

Технические специалисты из Digital Foundry наконец-то добрались до новой версии System Shock, которая представляет собой обновленную классику 1994 года. Редактор издания Джон Линнеман проанализировал визуальные особенности проекта и оценил качество проделанной работы студией Nightdive, занимавшейся разработкой проекта долгие семь лет. Несмотря на производственные трудности ремейк выглядит и работает отлично, что привело в восторг рецензента. Эксперт не сдерживал эмоций и назвал System Shock "лучшим ремейком в истории".
Как отмечает Линнеман, разработчикам обновленного издания System Shock удалось то, что не выходило у других создателей ремейков. Эксперт высоко оценил атмосферу игры, которой удалось сохранить эстетику оригинального проекта 1994 года. При этом в ремейке используется современная графика, последнее технологии освещения и наблюдается высокая детализация объектов во всех местах игры. Некоторые локации были сильно изменены для ремейка, однако они остаются очень узнаваемыми, что было наглядно показано в ролике от Digital Foundry.
Отдельной похвалы удостоилась необычная комбинация визуальных стилей. Ремейк умело комбинирует такие оригинальные материалы, как пиксельные текстуры и сложную планировку уровней, при этом они получили были созданы на современный лад, поэтому игра создает приятное чувство ностальгии. Технический эксперт также положительно оценил производительность ремейка System Shock. По его словам, в игре наблюдается только одна проблема с редкими подвисаниями из-за компиляции шейдеров.
А как же ремейк 2 резика и 4? Вот это ремейки
Огрызки ремейков. Трёшка вообще позорище двухчасовое, 2 и 4 недалеко ушли.
Капкомы по-моему мнению не умеют делать хорошие ремейки старых игр. Я не очень понимаю моды подачи игр в новой графике, но без улучшения старого геймплея и механик игры. Тоже самое касается большинства ремейков, но есть исключения где разработчики геймплей пытались осовременить. Например мафия 1 вышла на мой взгляд неплохой
2 и 4 часть эталон ремейка, а вот самый настоящий с переосмыслением это 3.
Какпкомы очень даже умеют делать ремейки старых игр и продажи об этом говорят. Делать ремейк игры в которой есть тупо графика и один в один сюжет, это не круто. Смысл тогда от ремейка? Вон сравни дед спейс и резик 4, из из них ремейк будет 4 резик, где дед спейс похож на ремаастер
Потому что танковое управление и стрельба в трёх направлениях в оригинальном RE2 сейчас выглядит супер-архаично. Окей, можно было добавить отдельный режим "для олдов", чтобы перемещение было с фиксированной камерой, а стрельба - из-за плеча. Но в остальном их ремейки сложно в чём-то упрекнуть (кроме урезания контента, разумеется). Всё же такие игры делаются ещё и для привлечения новой аудитории. С System Shock другая история: её изначально продвигали как игру для старых фанатов
Даешь ремейк AvP 2!
Эталон: Black Mesa
В оригинал не играл но скажу что Remake действительно слишком хорошим получился, единственное что хотелось бы, это русскую локализацию
Ты имеешь в виду озвучку? потому как русский текст субтитров там есть.
Хотелось бы чтоб в РУ Steam был.(
Цена для этой игры в 40 евро избыточна
40 бакинских, а не евро
если доход средний, в рублях, а курс 90, то конечно.
От себя скажу, что нет, это не лучший вообще, но один из лучших ремейков. Но что его делает первым среди равных (субъективно): я прошёл игру (ГОГъ версия) и... начал проходить снова. Казалось бы, тривиальное заявление, но в моём случае нет, поскольку я практически никогда не сажусь СРАЗУ снова переигрывать то, что прошёл только что. И удивительно - второй заход получается как первый, т.е. я снова с головой ушёл в этот мир, мне интересно бегать по тем же коридорам, складам, ангарам и т.д. и т.п. Вот как-то так.
поиграл 20 минут - однотипные коридоры и непонятные головоломки, ходишь, лутаешь какой то мусор с которым не понятно что делать. Скучно, снес
Держи нас в курсе.