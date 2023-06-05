В Digital Foundry назвали новый System Shock "лучшим ремейком в истории" ©

Технические специалисты из Digital Foundry наконец-то добрались до новой версии System Shock, которая представляет собой обновленную классику 1994 года. Редактор издания Джон Линнеман проанализировал визуальные особенности проекта и оценил качество проделанной работы студией Nightdive, занимавшейся разработкой проекта долгие семь лет. Несмотря на производственные трудности ремейк выглядит и работает отлично, что привело в восторг рецензента. Эксперт не сдерживал эмоций и назвал System Shock "лучшим ремейком в истории".

Как отмечает Линнеман, разработчикам обновленного издания System Shock удалось то, что не выходило у других создателей ремейков. Эксперт высоко оценил атмосферу игры, которой удалось сохранить эстетику оригинального проекта 1994 года. При этом в ремейке используется современная графика, последнее технологии освещения и наблюдается высокая детализация объектов во всех местах игры. Некоторые локации были сильно изменены для ремейка, однако они остаются очень узнаваемыми, что было наглядно показано в ролике от Digital Foundry.

Отдельной похвалы удостоилась необычная комбинация визуальных стилей. Ремейк умело комбинирует такие оригинальные материалы, как пиксельные текстуры и сложную планировку уровней, при этом они получили были созданы на современный лад, поэтому игра создает приятное чувство ностальгии. Технический эксперт также положительно оценил производительность ремейка System Shock. По его словам, в игре наблюдается только одна проблема с редкими подвисаниями из-за компиляции шейдеров.