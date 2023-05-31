В сети появились первые тесты ретро-шутера System Shock на бюджетных видеокартах ©

Вчера состоялся ожидаемый релиз ремейка ретро-шутера System Shock, и уже по традиции пользователи начали публиковать свои тесты с бюджетными видеокартами. На самом деле официальные системные требования и так не просят больших мощностей, но порой рекомендации "на бумаге" сильно отличаются от действительности.

Первый видеоролик с игровом процессом посвящен старенькой, но все еще боевой видеокарте NVIDIA GTX 1050ti. Она показала себя более чем достойно на всех настройках: более 60-70 кадров в секунду от низких до высоких и стабильные 40 FPS на ультра-настройках. Однако замечена небольшая странность или погрешность, ведь на Low-пресете среднее количество кадров в секунду было всего 34. Тут несколько вариантов: либо сама по себе оптимизация желает лучшего, или же сцена была более тяжелой, чем в последующих тестах.

С RX 550 от AMD ситуация складывается немного иначе. Но тут ничего удивительного, ведь сама карта слабее в сравнении с GTX 1050ti. На низких настройках System Shock играется более чем достойно со своими 70 FPS в среднем. Ситуация сильно меняется на последующих пресетах: 43 кадра в секунду на средних, 32 на высоких и 16-17 на ультра-настройках в среднем.

Как мы можем увидеть, старенькие видеокарты еще могут, особенно если дело касается ремейков ретро-игр. В данном случае новинкой могут насладиться не только обладатели средних и мощных ПК, но и те, у кого "железо" уже давно не обновлялось.