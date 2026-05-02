Анонсирована версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster для консоли Nintendo Switch 2

Студия Nightdive Studios анонсировала выход System Shock 2: 25th Anniversary Remaster на консоли Nintendo Switch 2. Заявление разработчиков оказалось довольно запутанным. В публикации говорится о релизе игры на Switch 2 без указания точных сроков и деталей, но прикрепленная ссылка ведет на страницу проекта для Nintendo Switch 1.

В социальной сети Bluesky создатели игры написали, что ремастер уже доступен на Switch 2, прикрепив аналогичную ссылку. На текущий момент в магазине eShop не представлено отдельного издания или нативной версии System Shock 2: 25th Anniversary Remaster для Switch 2. Как именно будет реализован перенос или обновление игры для новой консоли, пока неизвестно.

При этом через 7 дней ожидается релиз издания игры Blood от этой же студии для Nintendo Switch 2. Обновленная версия System Shock 2 уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox 1 и Nintendo Switch 1. Оригинальный релиз игры состоялся 11 августа 1999 года.