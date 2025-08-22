Благодаря новому обновлению ремастер System Shock 2 теперь поддерживает фанатские моды из оригинала

System Shock 2: 25th Anniversary Edition получила обновление, которое может изменить подход игроков к этой культовой игре.

В последнем ремастере от Nightdive Studios представлена ​​полная поддержка модов, включая все те, что были созданы за годы для оригинальной версии. Это революционное изменение, которого так ждало сообщество фанатов.

Новое обновление означает, что игроки смогут насладиться не только новым контентом, но и классическими кампаниями и созданными фанатами миссиями, что делает игровые возможности практически безграничными.

Чтобы установить моды, просто скачайте нужный файл, заархивируйте его в ZIP-архив и поместите в соответствующую папку игры. System Shock 2: 25th Anniversary Edition поддерживает моды с расширением .kpf, а старые моды можно легко конвертировать.

Запуск модов прост: выберите «Новая игра» и перейдите на вкладку «Мод» или выберите конкретную кампанию. С этим обновлением System Shock 2 станет полноценным опытом как для новых игроков, так и для давних поклонников, которые хотят вернуться в культовую игру с совершенно новым контентом.